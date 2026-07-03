Патриарх Кирилл приедет в Татарстан в день Казанской иконы Божией Матери
Визит предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столицу Татарстана запланировали на один из дней почитания чудотворного образа — 21 июля или 4 ноября. Речь идет о Дне Казанской иконы Божией Матери. Об этом стало известно 3 июля.
Ожидается, что в рамках поездки главный священнослужитель осмотрит восстановленный Петропавловский собор, которому в этом году исполняется 300 лет, и оценит результаты реставрационных работ. О грядущем событии сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на церемонии открытия выставки, посвящённой юбилею Петропавловского храма, пишет «Татар-информ». Экспозицию развернули в Национальном музее Республики Татарстан.
«Мы надеемся, что во время визита Святейшим Патриархом Кириллом на праздник Казанской иконы Божьей Матери, он посетит и храм Петра и Павла, увидит проделанные работы и скажет свое слово», — приводит слова владыки СМИ.
Как ранее уточнял глава Татарстанской митрополии, приглашение вновь прибыть в республику Патриарх принял от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Последний раз предстоятель Русской Церкви посещал Казань 21 июля 2025 года — это был четвёртый визит в регион.
Тогда он совершил Божественную литургию в Казанском соборе, ознакомился с возведением храма в честь святителя Николая Тульского и провёл чин малого освящения недавно отреставрированной церкви на берегу Казанки. Нынешний приезд станет пятым для Патриарха в Татарстан и продолжит традицию духовного окормления республики.