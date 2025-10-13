Патриарх Кирилл освятил Троицкий храм в селе Саввино

Первое упоминание о церкви во имя Живоначальной Троицы датируется 1783 годом. Стараниями благочинного иерея Матфея Яковлева год спустя в этом селе построили деревянную церковь. В 1816 году около деревянной церкви возвели каменный храм. Троицкий собор освятили в 1887-м.



В 1920-е годы прошлого столетия храмы закрыли и использовали для хозяйственных нужд. Лишь в 1993 году их вернули церкви.



Активные реставрационные работы по возрождению святынь начались в 2011 году. В 2022-м на колокольне установили колокол, восстановили роспись стен по образу сохранившихся фрагментов в стиле Васнецовской школы.

Патриарх Кирилл освятил престолы обновлённого Троицкого храма. За литургией ему сослужили священнослужители Московской митрополии.





Продолжением возрождения храмового комплекса в селе Саввино станет открытие воскресной школы. Строительство уже идёт по соседству с Троицким храмом.