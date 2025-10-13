Патриарх Кирилл освятил Троицкий храм в селе Саввино
В селе Саввино муниципального округа Егорьевск прошло освящение Троицкого храма. Великий чин освящения совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который возглавил Божественную литургию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Первое упоминание о церкви во имя Живоначальной Троицы датируется 1783 годом. Стараниями благочинного иерея Матфея Яковлева год спустя в этом селе построили деревянную церковь. В 1816 году около деревянной церкви возвели каменный храм. Троицкий собор освятили в 1887-м.
В 1920-е годы прошлого столетия храмы закрыли и использовали для хозяйственных нужд. Лишь в 1993 году их вернули церкви.
Активные реставрационные работы по возрождению святынь начались в 2011 году. В 2022-м на колокольне установили колокол, восстановили роспись стен по образу сохранившихся фрагментов в стиле Васнецовской школы.
Патриарх Кирилл освятил престолы обновлённого Троицкого храма. За литургией ему сослужили священнослужители Московской митрополии.
Продолжением возрождения храмового комплекса в селе Саввино станет открытие воскресной школы. Строительство уже идёт по соседству с Троицким храмом.