Патриарх Кирилл в Совфеде призвал защитить законом ребенка в утробе

29 января 2026, 17:58

Фото: iStock/ilona titova

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в Совете Федерации в рамках ежегодных Рождественских парламентских встреч, затронув вопросы защиты жизни нерожденных детей и правового статуса военного духовенства. Об этом сообщает РИА Новости.





Глава Русской православной церкви заявил, что законодательная защита жизни ребенка в материнской утробе остается одной из самых сложных и чувствительных тем для общества и государства. При этом, по его словам, в последние годы в этой сфере наметились позитивные изменения.





«Спустя годы дискуссий в этом направлении наметилось положительное движение вперед. Обстоятельства, которые могут подчас привести к неизбежности аборта, не снимают с самого этого действия статуса греховности», — подчеркнул патриарх Кирилл.

«Знаю от участников военной операции, что благодаря общению со священниками реально укрепляется дух воинов. Необходимо определить правовой статус военного духовенства», — заявил он, призвав законодателей обратить внимание на эту проблему.