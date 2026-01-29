Патриарх Кирилл в Совфеде призвал защитить законом ребенка в утробе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в Совете Федерации в рамках ежегодных Рождественских парламентских встреч, затронув вопросы защиты жизни нерожденных детей и правового статуса военного духовенства. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Русской православной церкви заявил, что законодательная защита жизни ребенка в материнской утробе остается одной из самых сложных и чувствительных тем для общества и государства. При этом, по его словам, в последние годы в этой сфере наметились позитивные изменения.
«Спустя годы дискуссий в этом направлении наметилось положительное движение вперед. Обстоятельства, которые могут подчас привести к неизбежности аборта, не снимают с самого этого действия статуса греховности», — подчеркнул патриарх Кирилл.
Отдельное внимание он уделил вопросу юридического признания военных священников. Патриарх отметил, что священнослужители играют важную роль в поддержке военнослужащих, в том числе в зоне проведения военной операции.
«Знаю от участников военной операции, что благодаря общению со священниками реально укрепляется дух воинов. Необходимо определить правовой статус военного духовенства», — заявил он, призвав законодателей обратить внимание на эту проблему.
Рождественские парламентские встречи традиционно проходят в Совете Федерации и посвящены обсуждению взаимодействия государства, общества и Русской православной церкви по ключевым социальным и духовным вопросам.