Патриарх Кирилл призвал к отражению атак на Россию и Церковь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: сайт Кремля)
Многие враждебные силы сегодня пытаются разрушить Россию и, в первую очередь, нападают на православную Церковь. Конечно, все эти атаки недругов на страну веру не должны возыметь никакого успеха, их следует отразить.
Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе в Смоленске. В эти дни предстоятель Русской православной церкви совершает первосвятительский визит в древний российский город и Смоленскую епархию.
В своей проповеди патриарх Кирилл подчеркнул, что все враждебные силы должны быть отражены от жизни и веры россиян, как героические предки ныне живущих граждан страны отражали иноплеменные полки, желающие погубить и поработить великий и единый русский народ.
Предстоятель также подчеркнул, что в твёрдой вере заложена основа русского национального самосознания, в ней источник патриотизма россиян, а также источник любви к своей Родине, и большой, и малой.
Читайте также:
В Сергиевом Посаде открыли центр постинтернатного сопровождения слепоглухих
Патриарх Кирилл высказался о теории эволюции
Патриарх Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных
В своей проповеди патриарх Кирилл подчеркнул, что все враждебные силы должны быть отражены от жизни и веры россиян, как героические предки ныне живущих граждан страны отражали иноплеменные полки, желающие погубить и поработить великий и единый русский народ.
Предстоятель также подчеркнул, что в твёрдой вере заложена основа русского национального самосознания, в ней источник патриотизма россиян, а также источник любви к своей Родине, и большой, и малой.
Читайте также:
В Сергиевом Посаде открыли центр постинтернатного сопровождения слепоглухих
Патриарх Кирилл высказался о теории эволюции
Патриарх Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных
Александр Бойцов