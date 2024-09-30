Патриарх Кирилл высказался о теории эволюции

Фото: сайт Кремля
Теория эволюции не противоречит Божьему замыслу, а открывший ее Чарльз Дарвин сам был верующим человеком, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в научно-технологический университет «Сириус». По его словам, труды ученого никогда не были антирелигиозными документами.
«Бог создал потрясающую Вселенную, он вложил в нас способность к развитию. Вот иногда говорили, что эволюция против Божьего замысла, — она не против Божьего замысла, а свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции», — сказал патриарх Кирилл.Экс-премьер Чечни, экс-мэр Грозного Муслин Хучиев ранее предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из российских школьных учебников и образовательной программы в целом. Такое предложение положительно оценил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он отметил, что теория Дарвина вводит учеников в заблуждение.
После этого председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил против исключения теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы. По его словам, вместо того, чтобы запрещать преподавание теории эволюции в российских школах лучше давать детям глубокое представление как о многообразии научного познания, так и различных способов познания, не все из которых в конечном итоге сводятся к науке.
Читайте также:
В РПЦ высказались против исключения теории Дарвина из школьной программы
В РПЦ поддержали идею исключить теорию эволюции Дарвина из учебников
В Чечне призвали запретить теорию Дарвина в школах
Данил Пономарев