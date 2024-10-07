В Сергиевом Посаде открыли центр постинтернатного сопровождения слепоглухих

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Уникальный Семейный центр им. А.И. Мещерякова, направленный на постинтернатное сопровождения слепоглухих людей, а также реабилитацию участников СВО, открылся на территории Сергиево-Посадского городского округа, в церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Центр создан для помощи людям, которые оказались в сложной ситуации и которые хотят получить профессию, быть востребованным, творить добро. Сегодня мы имеем возможность представить им всю необходимую инфраструктуру, а самое главное —преподавателей, которые смогут научить, объяснить, позаботиться. Наша задача — сделать всё, чтобы каждый квадратный метр этого учреждения работал и приносил пользу», — сказал Андрей Воробьёв.Он также поблагодарил всех, кто стоял у истоков создания этого центра и напомнил, что эта идея получила поддержку президента России.
Центр построен рядом Сергиево-Посадским семейным центром, где воспитываются ребята от трёх до 18 лет с полной или частичной потерей слуха и зрения. Проект финансировался из бюджета Московской области, кроме того, помощь оказала Троице-Сергиева лавра, а за счёт федерального бюджета был отремонтирован интернат.
«То, что я увидел сегодня, произвело на меня очень сильное впечатление. Здание построено с большой заботой, вниманием, любовью к тем, кто здесь будет жить, трудиться и учиться», — сказал патриарх Кирилл.В комплексе общей площадью 17,5 тыс. квадратных метров размещаются жилые помещения, мастерские, реабилитационный и медицинский блоки, бассейн, актовый и спортивный залы, в также библиотека.
«В этом реабилитационном центре будут проходить восстановление и обучение, в том числе, ветераны специальной военной операции, получившие тяжелейшие ранения. Приятно, что и среди сотрудников также есть участники СВО. Очень важно, чтобы ребята, которые будут здесь проходить реабилитацию, имели возможность получить новые специальности, которые им помогут жить активной социальной жизнью», — отметила Анна Цивилева.
Обучение в Центре будет вестись по 12 специальностям, в числе которых профессии ткача, швеи, мастера по обработке цифровой информации и пр. Кроме того, подопечные Центра будут проходить практику в различных компаниях и организациях.
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