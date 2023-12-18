День Николая Чудотворца 2023: когда отмечается праздник Никола Зимний, история и традиции

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Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. В православном календаре существует целых три праздника, посвященных его памяти. Какие приметы связаны с торжеством, чего делать категорически нельзя и о чем верующие просят святого, расскажет редакция «Радио 1».
Когда отмечается День Николая Чудотворца?
22 мая отмечается день переноса мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари. 11 августа православная церковь отмечает день рождения Николая Чудотворца. 19 декабря – День кончины святого. У торжества также существует второе название – Никола Зимний.
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Именно 19 декабря стало настоящим народным праздником для верующих христиан. Считается, что именно с этой даты начинается настоящая зима.
Николай Чудотворец: история торжества
Николай Чудотворец родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии. Он воспитывался в зажиточной, верующей семье. С малых лет Николай посещал храмы, а повзрослев, решил посвятить свою жизнь служению церкви. Оставленное родителями наследство, он раздал бедным. Николай выступал против язычества, защищал невинно осужденных и оклеветанных.
Дожив до глубокой старости, Николай Чудотворец скончался. Тело святого начало мироточить, что привело к месту нахождения его мощей паломников.
Где находятся мощи Николая Чудотворца?
Мощи Николая Чудотворного в 1087 году были перевезены в итальянский город Бари, где находятся до настоящего времени. Частицы мощей также имеются во многих православных храмах. Например, в московском Свято-Даниловском монастыре.
Никола Зимний: традиции праздника
В День Николая Чудотворца принято дарить подарки маленьким детям, планировать свадьбу и свататься. 19 декабря на Руси проводились ярмарки, люди с удовольствием шли за покупками, так как были уверены, что в этот день святой не позволит обмануть их и обсчитать.
Чего нельзя делать в Николин день
Плохой приметой считается грусть и печаль в день памяти Николая Чудотворца. Также нельзя браниться, ссориться, обижаться, давать в долг и ругать детей. К большой беде может привести отказ в помощи нуждающимся.
Как и на любой большой церковный праздник, плохой приметой станет уборка в доме.
День Николая Чудотворца: приметы
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Ясная погода 19 декабря означает теплую весну. Если на Николу Зимнего пришелся снегопад – морозы будут сильными всю зиму, а снег продлится до Нового года. Предки ожидали богатый урожай весной, если накануне праздника будет иней.
О чем просят Николая Чудотворца
Верующие просят святого об исцелении, о помощи в новом деле, благополучии в семье, преодолении трудностей. К Николаю Чудотворцу обращаются также с мольбами об избавлении от вредных привычек, замужестве, защите от злых людей и т.д.
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