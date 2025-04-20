Патриарх Кирилл рассказал экипажу МКС о своей детской мечте

Патриарх Кирилл (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Пасхи рассказал экипажу МКС о своей детской мечте. Об этом пишет РИА Новости.
Традиционный пасхальный телемост патриарха с космонавтами, находящимися на МКС, состоялся из зала Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя в Москве. Разговор был осуществлён по каналу видеосвязи Центра управления полётами и ВГТРК. Патриарх побеседовал с космонавтами Роскосмоса Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым.
Патриарх Кирилл отметил, что полёты в космос являются героизмом, а в сознании большинства россиян космонавты предстают героями, которые выполняют очень важную для всей страны задачу.
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Патриарх Кирилл отметил, что полёты в космос являются героизмом, а в сознании большинства россиян космонавты предстают героями, которые выполняют очень важную для всей страны задачу.
«У меня даже когда-то мечта такая была – тоже в космос полететь. Я с кем-то из трезвомыслящих людей обсудил эту мечту, и они сказали: «Наверное, священники вашего поколения ещё не полетят», – поделился патриарх с космонавтами.После экипаж МКС поздравил предстоятеля РПЦ и всех православных граждан России с Пасхой.
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Анастасия Чинкова