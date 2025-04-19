Светлое Христово Воскресенье 20 апреля: традиции и запреты праздника Пасхи, почему яйца красят в красный цвет

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Пасха — один из самых значимых христианских праздников, который символизирует Воскресение Иисуса Христа. 20 апреля верующие по всему миру отмечают победу жизни над смертью. Об исторических корнях и богатых традициях праздника читайте в материале «Радио 1».
История Светлого Христово Воскресенья
Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, в соответствии с лунно-солнечным календарём. Исторически празднование Пасхи связано с освобождением еврейского народа из египетского рабства, что описано в Ветхом Завете. Позже, после Воскресения Христа, этот праздник приобрёл новый смысл в христианстве.
В христианской традиции Пасха стала символом победы над смертью и грехом. Согласно Новому Завету, после распятия Иисус Христос воскрес на третий день, и это событие стало основой христианской веры.
В христианской традиции праздник формировался постепенно, начиная с ранних веков. В 325 году на Первом Никейском соборе был принят документ, который определил единую дату празднования Пасхи для всей христианской церкви.
Согласно решению собора, Пасху стали отмечать в первое воскресенье после первого полнолуния, которое происходит после дня весеннего равноденствия. В Россию Пасха пришла в X веке в связи с принятием православия на Руси.
Традиции Пасхи
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Традиции празднования Пасхи различаются в разных странах и культурах, но есть общие элементы, которые характерны для большинства христианских традиций.
Подготовка куличей и пасхальных яиц. Куличи — это традиционные пасхальные хлеба, которые пекут верующие. Пасхальные яйца окрашивают в красный цвет, символизирующий кровь Христа и возрождение.
Праздничная служба. В ночь перед Пасхой верующие собираются в храмах на праздничную службу. Это время, когда люди молятся, слушают проповеди и участвуют в таинствах. Пасхальное богослужение проходит в ночь с субботы на воскресенье. В ходе службы облачение священнослужителей меняется с белого на красное, что символизирует переход от смерти к жизни в преддверии Пасхи.
Крестный ход. После службы часто совершается крестный ход вокруг храма.
Семейные обеды. После богослужения семьи собираются за праздничным столом, чтобы разделить радость Пасхи.
Раздача милостыни. Во многих культурах принято в этот день помогать нуждающимся и раздавать милостыню.
Приметы на Пасху
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- Если съесть яйцо, окрашенное в красный цвет, это принесёт здоровье и благополучие.
- Кулич на праздник удался — удастся и предстоящий год.
- Милостыня, розданная нуждающимся в этот день, символизирует добро, которое вернётся в будущем.
- В ночь на воскресенье сны, которые приносят радость, могут быть предвестниками счастливых событий в будущем, а сны, вызывающие тревогу, могут служить предупреждением о необходимости быть более осмотрительным в своих действиях.
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Что нельзя делать в светлый праздник
Заниматься уборкой, стиркой или огородом. Разрешены только рутинные дела, такие как мытьё посуды или уход за питомцами.
Ходить на кладбище или горевать об усопших — для этого есть специальные дни памяти.
Не стоит предаваться унынию или грусти. Лучше сохранять оптимизм и делиться радостью с окружающими.
Пищевые отходы, оставшиеся после пасхального стола, не принято отправлять в мусорное ведро. Их лучше отдать птицам или животным, так как такие продукты считаются священными и требуют особого отношения.
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Елена Генералова