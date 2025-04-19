Светлое Христово Воскресенье 20 апреля: традиции и запреты праздника Пасхи, почему яйца красят в красный цвет

В январе нынешнего года журналистка Маргарита Симоньян огорошила общественность известием о том, что её муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Вот уже несколько месяцев она живёт только надеждой на то, что её супруг сумеет выкарабкаться и поправится.