Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Президент России Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве, где традиционно отмечает главный православный праздник. Об этом сообщает РИА Новости.
Вместе с президентом РФ на службе также находится мэр Москвы Сергей Собянин.
Пасха отмечается в 2025 году 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье проводит Пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборе на Волхонке.
Путин регулярно посещает ключевые церковные службы: на Рождество выбирает храмы за пределами столицы, а на Пасху — главный собор страны. Исключением стали 2000 год (Исаакиевский собор в Петербурге), 2003 год (визит в Душанбе) и 2020 год, когда из-за пандемии он ограничился часовней в Ново-Огарево.
19 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Россия остановила все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по гуманитарным соображениям. Путин выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.
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Пасха отмечается в 2025 году 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье проводит Пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборе на Волхонке.
Путин регулярно посещает ключевые церковные службы: на Рождество выбирает храмы за пределами столицы, а на Пасху — главный собор страны. Исключением стали 2000 год (Исаакиевский собор в Петербурге), 2003 год (визит в Душанбе) и 2020 год, когда из-за пандемии он ограничился часовней в Ново-Огарево.
19 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Россия остановила все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по гуманитарным соображениям. Путин выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.
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Мария Моисеева