Альпинист Зайцев первым в России покорил семь высочайших гор мира в 2026 году
Российский альпинист Валерий Зайцев стал первым соотечественником в этом году, покорившим все семь высочайших вершин мира. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
Его восьмилетняя экспедиция началась с Эльбруса в мае 2017 года и завершилась горой Винсон в Антарктиде в 2026-м. За это время он также взошел на Килиманджаро, Аконкагуа, Косцюшко, Денали и Эверест.
Таким образом, Зайцев вошел в международный клуб «7 вершин», существующий с середины прошлого века и включающий более 60 членов со всего света.
Ранее сообщалось, что один альпинист погиб и двое пропали без вести, предположительно, после схода лавины в горах Казахстана.
