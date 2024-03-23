МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»

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МЧС России опубликовало предварительный список с именами погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ознакомиться со списком, который постепенно будет дополняться, можно на сайте МЧС РФ.
Отмечается, что в данный момент в таблице представлена информация по состоянию на 17:00 мск.
По последним данным от Следственного комитета России в результате теракта в Красногорске погибли 115 человек. Смерть наступила от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
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Отмечается, что в данный момент в таблице представлена информация по состоянию на 17:00 мск.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
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Анастасия Чинкова