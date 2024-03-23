МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»

Задержанный по подозрению в теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье заявил, что с ним был некий Абдулло, которого он узнал по фото на допросе. Кадры с допроса опубликованы в Telegram-канале главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.