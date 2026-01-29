Буцкая: 1,5 млн женщин пользуются оральными контрацептивами не по назначению

29 января 2026, 17:40

Фото: iStock/Napadon Srisawang

Более 1,5 миллионов женщин в России принимают оральные контрацептивы не с целью предотвращения беременности, а для лечения нарушений менструального цикла. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в ходе круглого стола, посвящённого проблематике абортов.





По словам депутата, врачи нередко назначают комбинированные оральные контрацептивы (КОК) при различных дисфункциях менструального цикла. При этом, по разным оценкам, число женщин репродуктивного возраста, получающих такие препараты по медицинским показаниям, составляет от 1,5 до 3 миллионов человек.





«От полутора миллионов до трёх миллионов женщин репродуктивного возраста получают у нас оральные контрацептивы не с точки зрения планирования беременности, а с точки зрения лечения патологии менструального цикла. Приходит женщина к врачу, врач назначает КОК», — цитирует депутата Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Даже если это полтора миллиона женщин с проблемами цикла, которые хотят и планируют ребёнка, но не планировали предохранение, — это наш скрытый репродуктивный потенциал, над которым нам нужно работать», — заявила Буцкая.

«Четыре миллиона тестов на беременность за два с половиной месяца. Понятно, что кто-то проверяет каждый месяц, получилось или нет, кто-то покупает несколько тестов. Но цифра сама по себе очень показательная», — отметила она, призвав коллег внимательнее анализировать статистические данные и их влияние на оценку демографической политики.