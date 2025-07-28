Патриарх Кирилл возглавит крестный ход в Москве в День Крещения Руси

28 июля 2025, 06:37

РПЦ отмечает память князя Владимира и День Крещения Руси колокольным звоном

Патриарх Кирилл (Фото: www.kremlin.ru)

28 июля Русская православная церковь отмечает День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси, в честь чего Патриарх Кирилл проведет крестный ход от Кремля к памятнику князю на Боровицкой площади с частицами его мощей.





Князь Владимир (960–1015 гг.), крестившийся в 988 году в крымском Херсонесе (Корсунь), положил начало христианству на Руси, крестив киевлян и определив цивилизационный путь государства. РПЦ почитает его как равноапостольного святого за распространение веры.



В 12:00 по местному времени все храмы РПЦ совершат колокольный благовест «Слава Тебе, Боже!» – традиция, идущая с 2012 года. Патриарх Кирилл возглавит крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру, где отслужит молебен с частицами его мощей.



Митрополит Тверской Амвросий подчеркнул: «Из крещальной купели Руси выросла вся культура, которую мы ныне знаем - и иконопись, и зодчество, и музыка, и поэзия».