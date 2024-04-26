Патрулировать подмосковные леса в майские праздники будут казаки

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Клинские лесничие во время майских праздников будут патрулировать леса вместе с представителями казачьего общества города Лобня. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«При выборе маршрутов совместного патрулирования акцент будет сделан на проверку участков лесного фонда, где расположены излюбленные места массового отдыха местных жителей. Патрули будут проводить информационно-разъяснительную работу среди посещающих лес жителей, напоминать об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Если будут выявлены очаги возгорания, лесничие и казаки локализуют огонь до прибытия пожарных расчётов, используя первичные средства пожаротушения», – говорится в сообщении.Ранее жителям региона напомнили, что с начала мая в Подмосковье начинает действовать особый противопожарный режим. Будет запрещено жечь прошлогоднюю траву, разводить костры, зажигать открытый огонь в лесах и на землях сельхозназначения, в населённых пунктах, на индивидуальных земельных участках, а также огородных или садовых участках.
За нарушение требований особого противопожарного режима предусмотрена административная, а в случаях с причинением ущерба – уголовная ответственность.
Как сказано в части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафов для физических лиц составляет от 10 до 20 тыс. рублей, ️для должностных – от 30 тыс. до 60 тыс., для юрилиц – от 400 тыс. до 800 тыс рублей.
Если пострадали объекты экономики и был нанесён ущерб на сумму свыше 250 тыс. рублей, будет решаться вопрос об уголовной ответственности.
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Лора Луганская