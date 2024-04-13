«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Госкорпорация «Роскосмос» показала новый снимок продвижения паводка по Оренбургской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале корпорации.
Отмечается, что фото были сделаны с помощью спутников «Канопус-В» и «Метеор-М». В корпорации подчеркнули, что продолжают следить за происходящим.
Сегодня, 13 апреля стало известно, что вода начала заходить на улицы нескольких сел Притобольного района Курганской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.
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Екатерина Коршунова