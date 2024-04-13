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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снова поднялся

Уровень воды в Урале в Оренбурге вырос до 1187 см, но снизился в Орске до 699
13 апреля 2024, 20:58
Фото: iStock/Christian Feldhaar

Фото: iStock/Christian Feldhaar

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 1187 сантиметров, но понизился до 699 у Орска. Об этом власти региона написали в своём Telegram-канале.


По последним данным, в зоне подтопления оказались 11 665 жилых домов, их которых 132 – многоквартирные, и 18 669 приусадебных участков. Всего вода проникла на улицы 74 населённых пунктов и 38 СНТ.

Ранее, вечером субботы, власти Курганской области призвали жителей региона в срочном порядке эвакуироваться. Речь идёт о трёх сёлах, в которые уже начала поступать вода, и ещё нескольких населённых пунктах, находящихся под угрозой подтопления.

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#оренбургская область
#паводок
#река
#эвакуация
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Авдеев: владимирский поджигатель мог находиться под влиянием ЦИПсО Украины
13 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/artolympic

Пытавшийся поджечь здание правительства Владимирской области мужчина мог находится под влиянием украинских мошенников. Об этом губернатор региона Александр Авдеев написал в своём Telegram-канале.
Он предположил, что на мужчину мог оказать влияние Центр информационно-психологических (ЦИПсО) Украины. И целью попытки поджога был не конкретный автомобиль или чиновник, это была провокация против органов власти в целом.

Авдеев подчеркнул, что украинские мошенники явно действовали под видом сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в субботу мужчина бросил несколько «Коктейлей Молотова» в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке автомобиль. Он планировал повредить служебную машину, но ему помешал водитель.

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#владимирская область
#поджог
#правительство
#украина
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В Узбекистане на свадьбе отравились 53 человека, включая 13 детей
13 апреля 2024, 21:51

Фото: iStock/Staras

На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, среди которых 13 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления здравоохранения.
Отмечается, что минувшей ночью в больницы Бухарского и Вабкентского районов Бухарской области Узбекистана начали поступать люди с жалобами на боль в животе, слабость и рвоту.

В медучреждения были в срочном порядке вызваны все работающие в них врачи и специалисты областной инфекционной больницы.

Врачи поставили всем поступившим пациентам диагноз «острая диарея, гастрическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление». Им начали проводить инфузионную терапию.

По последним данным, 43 человека уже были выписаны из больниц в связи с удовлетворительным состоянием.

В управлении здравоохранения по региону призвали жителей внимательнее относиться к качеству продуктов питания, которые идут в употребление.

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#узбекистан
#свадьба
#отравление
#помощь
#больницы
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Двое детей погибли при аварии в Дагестане
Двое детей погибли, ещё восемь человек пострадали при ДТП в Дагестане
13 апреля 2024, 20:23

Фото: iStock/conejota

Двое детей погибли при столкновении пассажирской «Газели» и легкового автомобиля в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Отмечается, что авария произошла в дагестанском селе Касумкент.

В результате ДТП пострадали десять человек, среди которых четыре ребёнка. Один ребёнок скончался на месте, а второй умер в больнице.

В Московской области за первый квартал 2024 года зафиксировано более 50 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей такси. Причинами аварий, как правило, были превышение скорости, нарушение правил очерёдности при проезде перекрёстка и нарушение правил перестроения.

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#дагестан
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Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки
13 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/Atstock Productions

Заместителя начальника отдела полиции на водном транспорте по Центральному федеральному округу (ЦФО) Вячеслава Булавина обвиняют в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным следствия, в дом Булавина в элитном подмосковном коттеджном посёлке «Пестово Life» приехал индивидуальный предприниматель М. с тремя миллионами рублей.

За эти деньги Булавин и его коллеги пообещали бизнесмену спокойную жизнь без проверок.

Правоохранительные органы заранее знали о даче взятки, поэтому держали под контролем весь процесс. Они задержали Булавина прямо на месте. Теперь офицеру грозит до 15 лет лишения свободы.

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#взятка
#коррупция
#подмосковье
#задержание
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На Волге столкнулись два грузовых парома
В Татарстане произошло столкновение двух грузовых паромов на Волге
13 апреля 2024, 19:40

Фото: iStock/Anney_Lier

Два грузовых парома столкнулись на реке Волге в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По данным прокуратуры, авария произошла вечером 13 апреля в районе села Верхний Услон. Два грузовых парома совершили столкновение.

Татарская прокуратура приступила к проверке соблюдения требований о безопасности судовождения.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области поезд влетел в автобус, переезжающий железнодорожные пути. Позднее стало известно, что диспетчер переезда был пьян, поэтому сигнал светофора не был переключен на запрещающий.

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#татарстан
#волга
#столкновение
#авария
#прокуратура
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Вода начала затапливать улицы нескольких сёл Курганской области
В Курганской области вода начала затапливать улицы, ведётся эвакуация жителей
13 апреля 2024, 19:21

Фото: iStock/maradek

Вода начала затапливать улицы нескольких сёл в Курганской области, производится эвакуация населения. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
В сообщении жителей сёл Межборное, Утятское и Нагорское призвали немедленно эвакуироваться, поскольку уровень воды постепенно поднимается.

Кроме того, администрация заранее просит эвакуироваться жителей сёл Плотников, Ялым, Нижнеберёзово и Глядянское, деревень Подгорная и Арсеновка, а также посёлка Водный. Ожидается, что здесь также в ближайшее время начнётся поступление воды.

По прогнозу МЧС России, на территории Курганской области могут быть затоплены 62 населённых пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков. В зоне подтопления могут оказаться 18 718 местных жителей.

Пик паводка прогнозируется на 14-15 апреля.

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#курганская область
#эвакуация
#паводок
#опасность
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Стала известна предварительная причина смертоносной аварии на фуникулёре в Анталье
Минюст Турции: Коррозия могла стать причиной аварии на фуникулёре в Анталье
13 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/Inna Polekhina

Причиной аварии на фуникулёре, в результате которой один человек погиб и ещё 17 пострадали, могла стать коррозия металлических конструкций, об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч на своей странице в социальной сети X.
«В предварительном отчете, подготовленном экспертами в рамках расследования, в качестве причины инцидента указана нехватка крепежных элементов в точках крепления опор фуникулера или их коррозия. Опора фуникулера была сломана после повреждения системы шкивов», — объяснил Тунч.

Министр отметил, что 13 человек, ​которые выступают фигурантами дела, уже задержаны.

Напомним, вчера в турецком городе Анталья произошла авария на фуникулёре. 174 человека застряли в воздухе на неисправной канатной дороге, в настоящий момент все они эвакуированы.

В результате трагического инцидента погиб один человек. Ещё 17 пассажиров фуникулёра, включая двоих детей, получили ранения разной степени тяжести.

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Установлена личность поджигателя администрации Владимирской области

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#турция
#авария
#смерть
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Установлена личность поджигателя администрации Владимирской области
Baza: Владимирским поджигателем оказался 24-летний Владислав Афанасьев
13 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Andrii Zorii

«Коктейли Молотова» в здание администрации Владимирской области швырнул 24-летний Владислав Афанасьев, об этом пишет Telegram-канал Baza.
При этом, мотивы злоумышленника остаются неизвестными. Его удалось оперативно задержать сразу после случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что целью поджигателя мог быть вице-губернатор региона Константин Баранов. Как сообщил сам чиновник, в момент нападения он находился в здании администрации.

По счастливой случайности, сам Баранов не пострадал. Рядом с автомобилем в момент поджога находился помощник чиновника. Он быстро отреагировал и смог спасти машину Баранова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимирская область
#поджог
#администрация
#автомобиль
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Целью владимирского поджигателя мог быть вице-губернатор Константин Баранов
13 апреля 2024, 17:49

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Целью поджигателя, который швырнул «коктейли Молотова» в здание администрации Владимирской области, мог быть вице-губернатор Константин Баранов, об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как рассказал в комментарии СМИ сам Баранов, первую бутылку с зажигательной смесью преступник в здание администрации, а вторую — в его машину. В этот момент сам Баранов находился в здании. Водитель, ожидавший чиновника на улице, быстро сориентировался и спас автомобиль.

Напомним, брошенная в здание бутылка отскочила от окна, упала на землю и не разбилась. Возгорания не произошло.

Злоумышленник уже задержан, сейчас с ним работают правоохранители. ​О мотивах поступка поджигателя пока ничего не известно.

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#владимирская область
#поджог
#автомобиль
#администрация
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