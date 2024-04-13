Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снова поднялся

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Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 1187 сантиметров, но понизился до 699 у Орска. Об этом власти региона написали в своём Telegram-канале.
По последним данным, в зоне подтопления оказались 11 665 жилых домов, их которых 132 – многоквартирные, и 18 669 приусадебных участков. Всего вода проникла на улицы 74 населённых пунктов и 38 СНТ.
Ранее, вечером субботы, власти Курганской области призвали жителей региона в срочном порядке эвакуироваться. Речь идёт о трёх сёлах, в которые уже начала поступать вода, и ещё нескольких населённых пунктах, находящихся под угрозой подтопления.
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Анастасия Чинкова