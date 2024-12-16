Пациента с блокадой сердца вовремя спасли благодаря консультации в формате «врач-врач»

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Телемедицинский центр МОНИКИ имени Владимирского поступил запрос от врача из одной из поликлиник Подмосковья для проведения консультации в формате «врач-врач». Она была нужна для определения диагноза пациента 72 лет, страдающего от частых обмороков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Анамнез пациента указывает на наличие ишемической болезни сердца, а также перенесённый инфаркт миокарда и эндоваскулярное лечение. При изучении и анализе результатов холтеровского мониторирования была обнаружена атриовентрикулярная блокада второй степени.
Нарушение работы проводящей системы сердца может вызывать частые обморочные состояния. В связи с этим были выявлены показания к установке двухкамерного электрокардиостимулятора, и пациент был госпитализирован в отделение лечения сложных аритмий МОНИКИ им. Владимирского.
Операция по имплантации двухкамерного кардиостимулятора прошла успешно, без осложнений, и врачи скорректировали медикаментозное лечение. После выписки состояние пациента улучшилось, и обмороки больше не повторялись.
Читайте также:«Консультация "врач-врач" — это возможность оказать быструю и качественную помощь пациенту с привлечением мнения кандидатов или докторов медицинских наук. Пациент при необходимости сразу получает направление на госпитализацию, избегая дополнительных личных посещений врачей и повторных исследований», — отметила заведующая отделом телемедицинских технологий МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Нино Джаиани.
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