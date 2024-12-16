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Пациента с блокадой сердца вовремя спасли благодаря консультации в формате «врач-врач»

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В Телемедицинский центр МОНИКИ имени Владимирского поступил запрос от врача из одной из поликлиник Подмосковья для проведения консультации в формате «врач-врач». Она была нужна для определения диагноза пациента 72 лет, страдающего от частых обмороков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Анамнез пациента указывает на наличие ишемической болезни сердца, а также перенесённый инфаркт миокарда и эндоваскулярное лечение. При изучении и анализе результатов холтеровского мониторирования была обнаружена атриовентрикулярная блокада второй степени.

Нарушение работы проводящей системы сердца может вызывать частые обморочные состояния. В связи с этим были выявлены показания к установке двухкамерного электрокардиостимулятора, и пациент был госпитализирован в отделение лечения сложных аритмий МОНИКИ им. Владимирского.



Операция по имплантации двухкамерного кардиостимулятора прошла успешно, без осложнений, и врачи скорректировали медикаментозное лечение. После выписки состояние пациента улучшилось, и обмороки больше не повторялись.

«Консультация "врач-врач" — это возможность оказать быструю и качественную помощь пациенту с привлечением мнения кандидатов или докторов медицинских наук. Пациент при необходимости сразу получает направление на госпитализацию, избегая дополнительных личных посещений врачей и повторных исследований», — отметила заведующая отделом телемедицинских технологий МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Нино Джаиани.
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Подмосковный омбудсмен Фаевская проверила условия проживания жителей ДНР и ЛНР
16 декабря 2024, 17:03

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения «Родник» в городском округе Королёв. Омбудсмен приехала туда вместе с делегацией Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России.
«Послушали жителей из ДНР и ЛНР, узнали, какие у них проблемы. Основная — это подтверждение трудового стажа для назначения пенсии. Подсказали, как ещё можно этот вопрос решить. Взяли контакты, чтобы организовать для них юридическую помощь, потому что никакой информации с территории Украины пока получить невозможно», – сказала Фаевская.
Члены делегации проверили условия проживания эвакуированных, поговорили с людьми, провели приём граждан. Граждане сказали, что довольны условиями проживания, качеством медицинской и психологической помощи.

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#московская область
#эвакуация
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В ВТБ назвали самую популярную в конце года мошенническую схему
ВТБ: Мошенники создают клоны банковских карт россиян с помощью вредоносного ПО
16 декабря 2024, 16:46

Фото: istockphoto/nevodka

В ноябре и декабре уходящего года мошенники активно используют новую схему, сочетающую методы социальной инженерии и современные технологии. Комбинация психологической обработки и шпионских программ позволяет им украсть данные кредитной либо зарплатной карты клиента.
Об этом рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. По его словам, эта новая модель позволяет злоумышленникам получать данные карты пользователя, затем сделать её клон и расплачиваться, используя систему NFC (англ.: near field communication — связь на ближнем расстоянии - прим. ред.).

С помощью шпионской программы на устройстве жертвы активируется NFC. Другая программа на смартфоне жулика в это время перехватывает данные карты — номер, срок действия и так далее. Эти виртуальные сведения привязываются к гаджету мошенника, что позволяет ему снимать наличные в банкоматах и совершать покупки, используя бесконтактную систему оплаты.

Эксперт в очередной раз напоминает: следует быть очень внимательным при установке любых приложений, особенно из непроверенных источников. К ним легко могут быть прикреплены вредоносные программы, из-за которых граждане потом лишатся своих денег.

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#мошенники
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В Подмосковье в этом году развивают 35 продуктов с использованием ИИ
16 декабря 2024, 16:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Московской области развивают 35 продуктов с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«В прошлом году у нас было 22 продукта с использованием искусственного интеллекта, в этом году – 35. Мы находимся в очень плотном партнёрстве по цифровизации с Минцифры, с правительством, с Москвой. Мы берём продукты в столице и на других территориях, а сами отдаём собственные продукты, чтобы получить максимальный эффект», – сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».
Он напомнил, что президент на недавно прошедшем президиуме Госсовета чётко подчеркнул важность цифровой трансформации.
«Это быстро, это удобно, это дёшево и эффективно. ИИ – это не только передача данных в электронном виде, что не самое сложное, но и замена рутинной работы человека. Его внедрение очень важно», – добавил глава региона.
По словам Воробьёва, сегодня искусственный интеллект присутствует в здравоохранении, образовании, контроле за строительным и бытовым мусором, за безопасностью и во многих других сферах.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#искусственный интеллект
#ии
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Суд приговорил реставратора Соловков Белякова к пяти годам колонии
16 декабря 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Тушинский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Николая Белякова. Он получил пять лет лишения свободы.
О решении суда рассказал корреспондент РИА Новости. В деле не было бы ничего необычного, особенно на фоне громких процессов о миллионных и даже миллиардных хищениях в министерстве обороны, рекордных взяток, полученных следователями и тому подобному. Дело в том, что Беляков наживался на реставрации одного из объектов культурного наследия на острове Соловецкого архипелага.

Место настолько намоленное, что даже немного страшновато. Не только о монастырях, но и многих жертвах ГУЛАГа хранят память эти места. «В церкви нельзя воровать», — знает, кажется, любой начинающий домушник. Беляков об этом забыл и отсидит пять лет в колонии общего режима. Не на Соловках.

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#дело
#память
#новости
#суд
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В «Читай-городе» украли 300 тыс. книг в этом году
16 декабря 2024, 16:18

Фото: iStock/morgan23

В 2024 году в сети книжных магазинов «Читай-город» по итогам инвентаризации не досчитались 300 тысяч книг. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом число пропаж не изменилось. При этом школьные издания воровали в три раза реже, чем в 2023 году.

Чаще всего в «Читай-городе» пропадали следующие 10 книг: «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих» Адитьи Бхаргавы, «Магистр дьявольского культа. Том 1» Мосян Тунсю, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «1984» Джорджа Оруэлла, «НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы» Джена Синсеро, «Благословение небожителей. Том 4» Мосян Тунсю, «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь» Сью Джонсона, «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бэнджамина Грэма, «Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя» Эдит Евы Эгер и «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом» Мэг Джей.

Примечательно, что в 2023 году из художественной литературы в магазинах сети также часто пропадала антиутопия «1984».

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#статистика
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Ребята из Сергиева Посада выиграли в проекте «Новогодняя мастерская»
16 декабря 2024, 16:17

Фото: Министерство социального развития Московской области

Дети из Сергиево-Посадского Семейного центра, посещающие творческую мастерскую, участвовали в проекте «Новогодняя мастерская: древнерусский Дед Мороз», который организовал благотворительный фонд «Исток». В рамках этого проекта ребята изготавливали оригинальные новогодние игрушки — древнерусского Деда Мороза в синей шубе, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Ребята внимательно изучили изображения Деда Мороза, чтобы определить, как лучше всего передать его характер и ощущение зимней магии. Под руководством учителей участники освоили разные способы работы с фетром: от вырезания и сшивания до вышивания и украшения.

Когда игрушки были готовы, их представили на финальной презентации проекта.

Фото: Министерство социального развития Московской области

9 декабря состоялось заключительное мероприятие проекта в Подольске, на котором присутствовали участники, их друзья и представители благотворительной организации. Гости мероприятия высоко оценили результаты работы ребят. В завершение праздника победители получили дипломы и памятные подарки.

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В Подмосковье выбрали лучшие архитектурные проекты
16 декабря 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» подвели в регионе, из 100 заявок в число победителей вошло 17, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Основной задачей конкурса «Лучший проект Подмосковья» является выявление и поощрение лучших архитектурных решений. Фестиваль задает новую качественную планку проектирования, демонстрирует потенциал регионального развития и вдохновляет профессиональное сообщество на создание качественной среды», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
В номинации «Общественные здания и комплексы» поеду присудили двум проектам — комплексной реконструкции Музейного комплекса А. П. Чехова «Мелихово» (архитектурное бюро «АБ-РДНК») и проект реконструкции здания в центре Черноголовки под культурный центр (бюро WALL).

В номинации «Социальная инфраструктура» победу одержал проект многофункционального образовательного комплекса им. Е. М. Примакова в Одинцовском районе (архбюро «Студия 44»).

В номинации «Жилая многоэтажная недвижимость» лучшим был признан проект жилого дома «Точка отсчета» в Одинцовском округе (архитектурное бюро «А.Лен»).

Наград также были удостоены проекты архитектурных бюро ABG, «МАЙ АРХИТЕКТС», «СтройИнженер-Проект», «ВИННЕР ПРОДЖЕКТ» и др.

Отмечается, что архитектурный фестиваль и конкурс «Лучший проект Подмосковья» проходил в регионе во второй раз.

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#проекты
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В лондонском «Колизеуме» балет «Щелкунчик» показали с украинским танцем вместо русского
В Лондоне в знаменитом «Щелкунчике» заменили русский танец на украинский
16 декабря 2024, 15:55

Фото: istockphoto/peterspiro

Английский национальный балет показал новую и достаточно оригинальную версию знаменитого балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Русский танец из дивертисмента во втором действии был преобразован хореографами и труппой в украинский.
Об интересной интерпретации балета, давно уже ставшего мировой классикой, корреспонденту ТАСС рассказала одна из зрительниц, попавших на это сомнительное действо. По её словам, авторы полностью изменили костюмы артистов.

Согласно традиции, при исполнении русского танца трепак исполнители одеты в розовые и белые тона, что символизирует карамельные рождественские леденцы. В новой «передовой» версии артисты балета одеты в чёрно-белые костюмы. Как подчёркивается в программе, они выполнены под цвет маковника, макового рулета, который относится к украинской кухне.

Леденцы, использованные в либретто балета великого Чайковского, не актуальны, по мнению художественным руководителя Английского национального балета канадца Аарона С. Уоткина и британо-кубинского хореографа Ариэль Смит. Художником по «маковым» костюмам выступил Дик Бёрд. Балет по традиции будет показываться в «Колизеуме» с 12 декабря до 12 января.

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#чайковский
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В Подмосковье завершается приём заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело»
16 декабря 2024, 15:36

Фото: пресс-служба МИСК МО

Премия губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело», направленная на поддержку и развитие социальных инициатив и проектов, проводится в регионе в 12-й раз, приём заявок завершится 17 декабря, сообщает пресс-служба МИСК региона.
«В настоящее время на премию подано 670 заявок, число людей, вовлечённых в эти проекты, составило почти 7,5 тыс. Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф, заполнить онлайн-анкету, подробно описать проект и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью проекта является поддержка участников СВО и членов их семей, социально значимых подмосковных проектов, реализующихся на территории Подмосковья, а также сохранение и укрепление территориальной целостности и суверенитета России.

Премия будет присуждаться в двух номинациях: «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». Вторая номинация введена специально для тех, кто своими руками делает элементы вооружения и экипировки для российских военных.

Призовой фонд премии в этом году составляет 80 млн рублей, награды получат 70 победителей.

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#подмосковье
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