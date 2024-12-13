Врачи Долгопрудненого спасли 95-летнюю женщину с разрывом селезёнки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы спасли 95-летнюю пациентку, получившую разрыв селезёнки при ударе о стену. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Женщина экстренно поступила в приёмный покой с жалобами на боль с левой стороны живота, одышку, тошноту и шум в ушах. Проведённая диагностика выявила внутрибрюшное кровотечение и шок от потери крови. За несколько часов до этого пациентка дома оступилась и упала животом на острый угол выступа стены. Её состояние требовало немедленно провести операцию.
По его словам, всё это не дало развиться шоку и стабилизировало состояние женщины. Операция прошла успешно. После этого пациентка продолжила лечение в стационаре под наблюдением специалистов. Сейчас она выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.
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«Мы выявили источник кровотечения – травматический разрыв селезёнки. Ушили ткани, кровотечение остановили. Кровопотеря составляла не менее литра. Специальным аппаратом очистили и вернули в кровеносное русло пациентки часть собственной крови. Дополнили её компонентами донорской, инфузионными растворами и лекарствами для поддержания давления», – рассказал заведующий отделением анестезиологии Сергей Гужев.
По его словам, всё это не дало развиться шоку и стабилизировало состояние женщины. Операция прошла успешно. После этого пациентка продолжила лечение в стационаре под наблюдением специалистов. Сейчас она выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.
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Лора Луганская