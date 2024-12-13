В Каширской больнице запустили умные аппараты для наркоза

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В хирургический корпус Каширской больницы поступили умные наркозно-дыхательные аппараты. Устройства самостоятельно определяют концентрацию анестетика на выдохе пациента, а в случае необходимости увеличивают или уменьшают её, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Кроме того, аппараты непрерывно контролируют состояние пациента.
Как отметили в пресс-службе, новое оборудование установили в операционном блоке. Для управления им анестезиологу достаточно задать нужные команды. Аппараты уже активно применяют в работе хирургического отделения. Такое оснащение позволяет проводить одновременно четыре операции.
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«Аппараты экспертного класса автоматически контролируют содержание кислорода в дыхательной смеси и поддерживают его на определённом уровне. Они также подают необходимую, заданную анестезиологом дозу ингаляционного анестетика, который поддерживает наркоз», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением больницы Александр Кошкин.
Как отметили в пресс-службе, новое оборудование установили в операционном блоке. Для управления им анестезиологу достаточно задать нужные команды. Аппараты уже активно применяют в работе хирургического отделения. Такое оснащение позволяет проводить одновременно четыре операции.
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Лора Луганская