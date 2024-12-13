В Каширской больнице запустили умные аппараты для наркоза

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нестабильной нынешнюю эпидемическую ситуацию во всем мире. Об этом она заявила на международной научно-практической конференции в Санкт-Петербурге. При этом, по ее словам, обстановка в этой же сфере, но только в России, является устойчивой.