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В Каширской больнице запустили умные аппараты для наркоза

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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В хирургический корпус Каширской больницы поступили умные наркозно-дыхательные аппараты. Устройства самостоятельно определяют концентрацию анестетика на выдохе пациента, а в случае необходимости увеличивают или уменьшают её, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Кроме того, аппараты непрерывно контролируют состояние пациента.
«Аппараты экспертного класса автоматически контролируют содержание кислорода в дыхательной смеси и поддерживают его на определённом уровне. Они также подают необходимую, заданную анестезиологом дозу ингаляционного анестетика, который поддерживает наркоз», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением больницы Александр Кошкин.


Как отметили в пресс-службе, новое оборудование установили в операционном блоке. Для управления им анестезиологу достаточно задать нужные команды. Аппараты уже активно применяют в работе хирургического отделения. Такое оснащение позволяет проводить одновременно четыре операции.

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#кашира
#больница
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#здравоохранение
#медицинское оборудование
#подмосковье
#московская область
Подмосковный онколог Курчаткин рассказал о самостоятельной диагностике молочной железы
13 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock / stefanamer

Рак молочной железы – самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении и повышении шансов на выздоровление. Регулярная самостоятельная диагностика позволяет выявить изменения на ранних стадиях, сообщил заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи №6 Московского областного онкологического диспансера Владимир Курчаткин.
«На ранних стадиях рака молочной железы симптомы проявляются редко. Они могут включать образование шарика или уплотнения в груди, изменение формы соска, кровянистые выделения. Самостоятельная диагностика – простой и эффективный способ контроля состояния молочной железы. Её необходимо проводить в один и тот же день менструального цикла – желательно в пятый – восьмой, когда железа максимально расслаблена», – сказал Курчаткин.
По словам врача, эта процедура занимает всего несколько минут. Необходимо снять верхнюю одежду и встать перед зеркалом. Далее рекомендуется осмотреть грудь при естественном освещении.
«Стоит обратить внимание на симметрию груди, размер и цвет кожи. После этого надо поднять руки над головой и снова осмотреть грудь на предмет изменений формы или контуров. Если вы заметили какие-либо изменения, то это повод обратиться к специалисту», – посоветовал врач.
С 9 по 15 декабря проходит объявленная Минздравом России Неделя ответственного отношения к здоровью. Это не только соблюдение здорового образа жизни, но и мониторинг собственного состояния.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#онкология
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Подмосковные онкохирурги удалили редкую опухоль у 11-летнего мальчика
13 декабря 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Опухоль головки поджелудочной железы, крайне редко встречающуюся у детей, обнаружили и удалили у одиннадцатилетнего пациента хирурги детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы удалили головку поджелудочной железы и 12-перстную кишку с опухолью с сохранением пилорического отдела желудка. Во время операции новообразование отделили от важных артерий и вен без их повреждения и удалили единым блоком. А затем выполнили реконструкцию желудочно-кишечного тракта для нормального прохождения и переваривания пищи», — врач-онколог Владимир Стрыков.
На четвёртые сутки после операции врачи убрали у пациента зонд для кормления, и мальчик начал питаться самостоятельно. Через три недели ребёнка выписали домой.

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#минздрав мо
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Нарколог Холдин раскрыл перспективы восстановления лёгких у бывших курильщиков
13 декабря 2024, 12:11

Фото: istockphoto.com/Davizro

Курение наносит огромный вред организму, особенно страдают органы дыхательной системы. О том, могут ли они восстановиться после отказа от нездоровой привычки, и сколько времени это займёт, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Улучшения «завязавший» курильщик сможет заметить уже через пару месяцев после отказа от сигарет: одышка и кашель станут меньше. Примерно через полгода к ресничкам, расположенным на слизистой оболочке бронхов, вернётся способность очищать лёгкие, соответственно, снизится риск заражения различными инфекциями», — сказал Виталий Холдин.
Кроме того, одним из важнейших последствий отказа от сигарет является уменьшение вероятности онкологических заболеваний.

«Если человек так и не возвращается к сигаретам, то через десять лет риск заболеть раком лёгких у него вдвое меньше, чем у того, кто все эти десять лет продолжал курить», — подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что электронные гаджеты и устройства для курения не менее вредны, чем обычные сигареты, и при отказе от них организму потребуется такое время для восстановления.

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#минздрав мо
#курение
#сигареты
#врач
#нарколог
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В ДКЦ имени Рошаля прошла научно-практическая конференция «Подмосковные чтения — 2024»
13 декабря 2024, 09:38

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске состоялась научно-практическая конференция «Подмосковные чтения — 2024». Традиционно соорганизатором мероприятия выступил НИКИ детства. На встрече собрались ведущие специалисты, чтобы обсудить актуальные вопросы и перспективы развития педиатрии, детской хирургии, диагностики и лечения редких заболеваний, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сейчас декабрь и мы большой упор делаем на вопросы диагностики, профилактики, лечения острых респираторных инфекций. "Подмосковные чтения" всегда отличает практическая направленность, нацеленная на совершенствование профессиональных компетенций участковых врачей, врачей, которые работают в полях», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Ведущие специалисты и авторитетные деятели российской медицины приняли участие в восьми симпозиумах, где обсуждались расширенный неонатальный скрининг, организация работы редких заболеваний, лечение пациентов с муковисцидозом, инфекционные риски XXI века, практические аспекты гастроэнтерологии и другие актуальные темы.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Большое направление конференции — это антибиотикорезистентность. После ковида прием антибиотиков у населения резко вырос, и показатели резистентности, нечувствительности антибиотиков тоже резко выросли. И как правильно назначить антибиотик — важная тема, которую сегодня мы разобрали», — сказала Одинаева.
Научно-практическая конференция «Подмосковные чтения» проводится для повышения квалификации медицинских работников и улучшения качества медицинского обслуживания детей. В этом году мероприятие проходило в смешанном формате и привлекло около 800 специалистов.

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#лечение
#специалисты
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Глава Роспотребнадзора Попова назвала нестабильной эпидемическую ситуацию в мире
12 декабря 2024, 22:57

Фото: iStock/tuachanwatthana

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала нестабильной нынешнюю эпидемическую ситуацию во всем мире. Об этом она заявила на международной научно-практической конференции в Санкт-Петербурге. При этом, по ее словам, обстановка в этой же сфере, но только в России, является устойчивой.
«Сегодняшнюю эпидемическую ситуацию в мире уверенно можно охарактеризовать как нестабильную. Именно поэтому такие встречи критически важны. Сегодня здесь собрались специалисты из 26 стран мира, 3 международных организации, и из 37 докладов — более трети —будут представлены нашими иностранными гостями», — приводит «Петербургский дневник» слова руководителя надзорного органа.
Попова добавила, что в России регистрируется небольшой рост числа заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом, сообщают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости. Однако, подчеркнула она, он связан лишь с тем, что некоторые люди пытаются лечиться самостоятельно, а не обращаются за медицинской помощью.

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Врачи Центра Рошаля спасли попавшую в ДТП девочку
12 декабря 2024, 20:42

Фото: телеграм-канал ДКЦ

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске спасли жизнь попавшей в аварию девочки. Об этом говорится в телеграм-каналде ДКЦ.
В клинику с места ДТП экстренно доставили 16-летнюю пациентку. В аварии она получила ушиб головного мозга, гематому лобной области и рваную рану коленного сустава.
«Девочка находилась в критическом состоянии, была в коме и дышала с помощью ИВЛ. Рентген выявил гематому объёмом 15 мл. Для защиты и восстановления головного мозга пациентку ввели в медикаментозную кому», – рассказала главврач Детского центра Татьяна Шаповаленко.
Спасением пострадавшей занималась мультидисциплинарная команда врачей, в которую входили травматологи-ортопеды, неврологи, реаниматологи, нейрохирурги и реабилитологи.
«Девочке выполнили операцию по пластике связок коленного сустава. Реабилитация началась ещё в отделении реанимации. Врачи проводили специальные массажи и лечебную гимнастику, что стало ключевым моментом выздоровления», – пояснила Шаповаленко.
Через шесть дней пациентка начала приходить в сознание. Её перевели в нейрохирургическое отделение, где продолжили восстановление. Благодаря слаженной работе врачей она быстро пошла на поправку и вскоре была выписана.

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#московская область
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#дкц
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#красногорск
#здравоохранение
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Назван неожиданный способ замедлить процесс старения
Эндокринолог Павлова: Помощь другим является хорошим способом замедлить старение
12 декабря 2024, 19:55

Фото: istockphoto/shironosov

С давних времён людей беспокоил вопрос возможности замедления процесса старения, сохранения сил и здоровья на долгие годы. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова раскрыла неожиданный способ продлить молодость — нужно помогать другим.
Она рассказала, что люди, которые активно помогают другим и ощущают свою социальную значимость стареют медленнее. Согласно проведённому исследованию, если заниматься общественными делами всего 49 часов в год, это положительно влияет на здоровье пожилых людей. А при 200 часах волонтёрской деятельности в год и более польза для физического и эмоционального состояния была более выражена не только для пенсионеров, но и для работающих участников исследования.

Врач рекомендует волонтёрство в качестве способа повышения социальной и физической активности человека, оно увеличивает круг общения, дает возможность решения умственных и физических задач, которые позволяют душе и телу оставаться молодыми.

«Делайте добрые дела и оставайтесь молодыми», - призывает Зухра Павлова.

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#здоровье
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#волонтеры
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Хирурги Детского центра сделали юной наезднице операцию на позвоночнике
12 декабря 2024, 18:49

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске избавили юную спортсменку от межпозвоночной грыжи. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику обратилась 16-летняя Юлия с жалобами на сильные боли в спине, из-за которых ей было трудно ходить. Как выяснилось, девушка более трёх лет ухаживает за лошадьми и регулярно поднимает тяжёлые предметы, что создаёт большую нагрузку на спину. Пациентке сделали рентген и МРТ позвоночника и выявили межпозвоночную грыжу. Ей поставили диагноз «юношеский остеохондроз поясничного отдела позвоночника», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги выполнили девушке микродискэктомию, с помощью оптического микроскопа сделали разрез на спине, удалили грыжу и наложили косметические саморассасывающиеся швы.

На вторые сутки после операции Юля смогла сама ходить, а на шестой день её выписали домой.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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#дети
#девочка
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#пациенты
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В Химках открыли первую в Московском регионе ядерную аптеку полного цикла
12 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock / herraez

Институт ядерной медицины в Химках запустил первую в Московском регионе ядерную аптеку с полным циклом производства радиофармацевтических препаратов. Их будут применять для диагностики и лечения онкологических заболеваний на базе нового циклотронного радиохимического комплекса, сообщили в пресс-службе Института ядерной медицины.
В начале декабря в Институте ядерной медицины был установлен Циклотрон PET TRACE 880 второго поколения, предусматривающий все ключевые этапы производства – синтез радиофармацевтического препарата; контроль качества; упаковку и распределение по медицинским учреждениям.

Осуществляться будет весь технологический цикл – от получения нужного радионуклида до контроля качества препарата. Это позволит расширить диапазон используемых радиоактивных препаратов и исключить их закупку у других поставщиков.
«Запуск нового циклотронного радиохимического комплекса в Институте ядерной медицины и ядерной аптеки – это ответ на постоянно растущие потребности в радиофармацевтических препаратах. Это повысит уровень диагностики и лечения онкозаболеваний, обеспечит доступ к качественному и современному лечению большему числу пациентов. В планах – создание образовательных программ по производству таких инновационных препаратов на циклотроне и их клинические исследования на базе нашего института», – сказал президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.
Произведённые на циклотроне радиофармпрепараты будут применять для исследований всех органов и систем при онкологических заболеваниях, для лечения эндокринных опухолей, рака предстательной железы, лимфом и мелкоклеточного рака лёгкого.

Сегодня в институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, радиотерапии и брахитерапии.

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#здоровье
#здравоохранение
#онкология
#препараты
#лечение
#химки
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#московская область
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