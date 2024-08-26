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Павел Дуров бросил беременную модель Диану Бако и ушел к Вавиловой за полгода до ареста

SHOT: Юлия Вавилова увела Павла Дурова у беременной модели 18+ Дианы Бако
26 августа 2024, 18:57
Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Криптоинвесторша Юлия Вавилова, которую видели с Павлом Дуровым перед его задержанием в Париже, увела основателя Telegram у венгерской модели 18+ Дианы Бако, на тот момент беременной. Об этом со ссылкой на бывшую Дурова сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным издания, Диана долгое время встречалась с Павлом в Дубае, а после в ее круг общения напросилась Юлия, с которой у нее завязались дружеские отношения.

Отмечается, что в апреле все изменилось — Диана забеременела и через какое-то время рассталась с Павлом, чем сразу воспользовалась Юлия. Она заявляет, что у нее отобрали «Майбах», на котором она ездила, и отдали новой пассии Дурова.



На вопрос от кого она беременна, Диана ответила, что «все и так понятно».



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Завершён масштабный капремонт очистных сооружений в Рузе
26 августа 2024, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В рамках капитального ремонта на очистных сооружениях в городском округе Руза завершены строительно-монтажные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Эти сооружения улучшат качество коммунальных услуг водоотведения и экологическую обстановку в округе для более 12 тыс. жителей. Сейчас они работают в полном объёме, обеспечивая коммунальной услугой всех потребителей муниципалитета. Теперь это современнейшие сооружения. Нет ни неприятного запаха, ни вредных выделений», – сказал вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.
Сейчас специалисты проводят опытную эксплуатацию системы, тестируя очистку сточных вод. Процедура приёмки модернизированного объекта должна начаться до 30 августа.

Новые очистные сооружения рассчитаны на обработку 10 тыс. кубометров сточных вод в сутки.

Капремонт провели в рамках нацпроекта «Экология». Финансирование работ из регионального и муниципального бюджетов превысило 380 млн рублей.

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#минжкх мо
#капремонт
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Дипломат Нгуен Тьи Там объяснил растущий интерес к Вьетнаму
26 августа 2024, 18:46

Фото: iStock/galitskaya

Вьетнамский дипломат Нгуен Тьи Там заявил о растущем интересе всего мира к Вьетнаму в том числе из-за одной из0 самых мощных экономик Тихоокеанского региона.
«В Тихоокеанском регионе Вьетнам выступает как лидер. По экономической мощности, инвестициям, по населению Вьетнам становится одним из ведущих рынков. У нас из года в год стабильный прирост ВВП. Америка приехала сюда, чтобы догнать Россию по уровню отношений с Вьетнамом», — поделился в беседе с Pravda.Ru спикер.

А директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил общий рост интереса граждан к Востоку и его культуре.

«Восток – не только для меня. Восток, так же, как и Запад, важен для всех нас. Мы живём в России, это страна одновременно и восточная, и западная. И все эти разговоры о том, что сегодня все чаще смотрят на Восток, верны лишь для некоторой части нашего общества, которая вдруг вспомнила, что есть Восток», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Пиотровский.

Ранее министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон заявил, что Ханой рассматривает Вашингтон как «стратегического партнера» и поддерживает его сотрудничество с другими странами региона.

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#вьетнам
#культура
#политика
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Огородница из Волоколамска намерена побить рекорд по выращиванию гигантских тыкв
26 августа 2024, 18:26

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Дачница из Волоколамского городского округа Елена Шурахова планирует на следующий год вырастить тыкву ещё больших размеров, чем её нынешний овощ-рекордсмен. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Гигантскую тыкву Елена вырастила на своём огороде. Уже сейчас она весит более 400 кг, но погода позволяет ей расти и дальше. К осени вес овоща станет гораздо больше.

Идея вырастить огромную тыкву родилась у огородницы ещё зимой. Тогда Елена прочитала о гигантских бахчевых в интернете. Для этого она купила два семечка, из которых получилось четыре ростка. Один из них и стал в итоге рекордсменом.
«Никто из знакомых такого никогда не видел, впрочем, как и мы сами. Наша тыква стала местной достопримечательностью. Особенно урожай радует детей. Они так и норовят забраться на тыкву и скатиться с неё, как с горки», – рассказала Шарахова.
Помимо этого, огородница вырастила пару больших арбузов. Каждый из них весит по 50 кг.

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#овощи
#тыква
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#волоколамск
#растения
#подмосковье
#московская область
#рекорд
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IT-эксперт Власов раскрыл, как уберечься от нового вида мошенничества
IT-эксперт Власов рекомендовал перезванивать при просьбах перевести деньги
26 августа 2024, 18:22

Фото: iStock/Thx4Stock

Эксперт в области безопасности Александр Власов заявил, что уберечься от нового вида мошенничеств, связанного со школьными чатами, помогут звонки людям, которые просят перевести средства на что-либо в мессенджерах.
«Если в чате директор школы, классный руководитель или кто-то ещё попросил денег, не поленитесь, позвоните и спросите, действительно ли это его просьба. Звоните по обычной сотовой связи. Но с городского на городской ещё лучше. Там точно нет никаких доступов к аккаунтам. Директору школы вы всегда можете на городской позвонить в его приёмную», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Власов.

А председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-глава правления Института развития интернета Герман Клименко предложил использовать искусственный интеллект в борьбе с телефонными мошенниками.

«Это действительно работает, ведь искусственный интеллект четко работает и определяет то, о чём мы говорим. Можно запустить прослушку и если возникают попытки мошенничества, он будет блокировать телефон», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

Ранее директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Игорь Сергиенко рассказывал, что мошенники создали новую схема обмана людей, пострадавших от недобросовестных «инвесторов».

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#телефон
#школы
#мошенники
#юрист
#искусственный интеллект
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Синоптик Шувалов раскрыл, какой будет первая неделя сентября
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплое начало сентября в Москве
26 августа 2024, 18:02

Фото: iStock/Tetiana Soares

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что первые семь дней сентября в Москве будут тёплыми.
По его словам, температура будет достигать 25°C. При этом эта неделя станет последней с 30-градусной жарой.

«Как пойдёт дальше, я затрудняюсь ответить, но неделя с 2 сентября будет очень теплой. Воздух будет прогреваться не до 30, а всего до 25°C», — прояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов.

А вот жителей Кузбасса ожидают ливни и туманы.

«В ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с дождями от небольших до умеренных. Ветер западный, умеренный. Температура в ночные часы в пределах 6-11°C, днем около отметок 18-23°C», — приводит «Сiбдепо» сообщение областного Гидрометеоцентра.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что бабье лето в Москве будет в сентябре.

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#лето
#температура
#бабье лето
#неделя
#осень
#москва
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Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по вопросам киберпреступлений
26 августа 2024, 17:55

Фото: istockphoto/Claudia Nass

Сооснователя и генерального директора Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам расследования финансовых и киберпреступлений, совершённых при помощи мессенджера.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представителей французской полиции. Ранее представитель юридических кругов в Брюсселе заявил, что арест Дурова отвечает «духу и принципам» Акта о цифровых услугах ЕС. Этот документ предполагает ответственность интернет-платформы за размещённый на ней контент.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что задержание Дурова не носит политический характер. В Еврокомиссии ситуацию комментировать отказались, подчеркнув, что считают происшедшее относящимся исключительно к внутреннему расследованию Парижа.

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#арест
#интернет
#задержание
#президент
#макрон
#telegram
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Готовность капремонта школы №2 в Голицыне достигла 99%
26 августа 2024, 17:54

Фото: Никита Сморкалов

Завершается капитальный ремонт Голицынской школы №2 в Одинцовском городском округе, ведётся активная подготовка помещений и пришкольного стадиона к началу учебного года, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Управление образования завозит мебель, а учителя обживают свои новые кабинеты. Внутренняя отделка полностью завершена, строители вносят последние штрихи и проводят уборку. На сталион завозим спортивный инвентарь, делаем сборку трибун. Искусственная трава уже на объекте, скоро будем её выкладывать», — сообщил руководитель проекта Герман Поповицкий.
В рамках капитального ремонта школу полностью обновили — от утепления фасадов и внутренней перепланировки до благоустройства прилегающей территории. И даже вода, поступающая в колу, будет проходить дополнительную очистку.

Школа откроется с началом учебного года.

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#одинцовский городской округ
#капремонт
#школа
#капитальный ремонт
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В сети нашли еще одного кавалера шести орденов Мужества — он из ЧВК «Вагнер»
Командир ЧВК «Вагнер» Будько оказался еще одним кавалером шести орденов Мужества
26 августа 2024, 17:53

Фото: istockphoto/fortton

Один из командиров ЧВК «Вагнер» Николай Будько оказался еще одним кавалером шести орденов Мужества. Об этом сообщил «Канал специального назначения» в Telegram. Авторы обратили внимание на награды бойца во время открытия соревнований среди подразделений спецназа «Вызов» в Екатеринбурге.
Сообщается, что на груди у Будько были следующие награды — Герой России, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Попасной», а также шесть орденов Мужества.

По данным издания Lenta, ранее считалось, что обладателем шести орденов Мужества был только один человек — тоже из ЧВК «Вагнер». Кавалером такого количества этих наград был Дмитрий Уткин, который погиб при крушении самолета в августе 2023 года вместе с Евгением Пригожиным.

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#чвк
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Психолог Рашевская раскрыла, какие жесты могут провалить публичное выступление
Психолог Рашевская не рекомендовала хаотичное жестикулирование
26 августа 2024, 17:51

Фото: iStock/gorodenkoff

Психолог, тренер по речи, голосу и публичным выступлениям Ольга Рашевская заявила, что некоторые жесты могут испортить публичное выступление.
К ним она отнесла руки либо за спиной, либо скрещённые спереди внизу, либо «приклеенные» к телу, а также слишком хаотичные жесты и так называемые жесты-паразиты.

«Пусть ваши жесты будут свободными, размеренными. Через жесты, через состояние вашего тела в мозг передается сигнал, что в принципе все хорошо, безопасно. Тогда ваши мысли тоже пойдут в этом же направлении», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Рашевская.

А врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков отметил, что бардак в доме может говорить о таких психических расстройствах, как депрессия и синдром Плюшкина.

«Бить тревогу родственникам нужно, когда они видят, что мусора становится очень много, его никто не убирает, появляется неприятный запах, сам человек страдает от этого. У этого человека просто не остается места в квартире, на него уже могут жаловаться соседи, а сам человек не понимает, что с ним происходит. У него нет критики, он не может объяснить, зачем он всё это копит», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.

Ранее экс-президент Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор психологических наук и врач-психотерапевт Анна Бабинина заявляла, что при подготовке к экзаменам ребёнку важны поддержка и правильный настрой на удачу.

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#психолог
#человек
#поддержка
#депрессия
#психиатр
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