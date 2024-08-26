Павел Дуров бросил беременную модель Диану Бако и ушел к Вавиловой за полгода до ареста

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina
Криптоинвесторша Юлия Вавилова, которую видели с Павлом Дуровым перед его задержанием в Париже, увела основателя Telegram у венгерской модели 18+ Дианы Бако, на тот момент беременной. Об этом со ссылкой на бывшую Дурова сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным издания, Диана долгое время встречалась с Павлом в Дубае, а после в ее круг общения напросилась Юлия, с которой у нее завязались дружеские отношения.
Отмечается, что в апреле все изменилось — Диана забеременела и через какое-то время рассталась с Павлом, чем сразу воспользовалась Юлия. Она заявляет, что у нее отобрали «Майбах», на котором она ездила, и отдали новой пассии Дурова.
На вопрос от кого она беременна, Диана ответила, что «все и так понятно».
Читайте также:
Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова
Макрон прокомментировал арест Дурова
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Отмечается, что в апреле все изменилось — Диана забеременела и через какое-то время рассталась с Павлом, чем сразу воспользовалась Юлия. Она заявляет, что у нее отобрали «Майбах», на котором она ездила, и отдали новой пассии Дурова.
На вопрос от кого она беременна, Диана ответила, что «все и так понятно».
Читайте также:
Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова
Макрон прокомментировал арест Дурова
Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова
Данил Пономарев