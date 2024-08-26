Ряд французских сайтов подвергся кибератакам после задержания Дурова

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Ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров. Об этом информирует газета Parisien.
В статье отмечается, что группировки хакеров, которые поддерживают Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В результате несколько французских сайтов испытывали замедление работы или были временно недоступны в течение дня.
Сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация», газеты Voix du Nord и несколько других ресурсов подверглись атакам. Помимо этого, целью злоумышленников стал один из государственных сайтов страны.
Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Позже французские СМИ писали, что Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей.
Депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что настоящая причина задержания основателя мессенджера Telegram связана с борьбой с оппозицией.
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Сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация», газеты Voix du Nord и несколько других ресурсов подверглись атакам. Помимо этого, целью злоумышленников стал один из государственных сайтов страны.
Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Позже французские СМИ писали, что Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей.
Депутат немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что настоящая причина задержания основателя мессенджера Telegram связана с борьбой с оппозицией.
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Дарья Осипова