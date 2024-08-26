Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова

Фото: соцсети Юлии Вавиловой
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь.
В материале «Радио 1» расскажем, кто такая Юлия Вавилова и как связана с Павлом Дуровым.
Как сообщал Телеграм-канал SHOT, возможная спутница Павла Дурова переехала в Дубай примерно два года назад, ранее девушка проживала в столичном районе Чертаново. Посты в соцсетях говорят о том, что она постоянно живет в Дубае и регулярно появляться в тех же местах, где находится Павел Дуров.
Мать Юлии Вавиловой — предприниматель, которая занималась продажей детской одежды. Женщина сообщила, что в последний раз дочь контактировала с ней два дня назад.
С отцом криптокоуч созванивалась в начале августа. Тогда она говорила ему, что впереди ее ждёт поездка в Париж.
Фото: соцсети Юлии Вавиловой
Вавилова часто рассказывает в соцсетях о своей жизни, но сам Дуров в ее публикациях не появляется. Подписчики девушки заметили, что на фото часто появляется другой мужчина — телохранитель Павла.
16 августа она опубликовала снимок с сообщением о том, что прилетела в Азербайджан из Казахстана. По информации SHOT, перед этим она выкладывала фото из Киргизии и Казахстана, где Дуров проводил отпуск.
На фоне можно заметить частный самолет, похожий на Embraer Legacy 600, на котором, предположительно, перемещался Дуров. В тот же день в Баку был и Дуров, который встречался с высокопоставленными чиновниками. После этого Юлия перестала появляться в интернете.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям - терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.
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Задержание девушки Дурова
«Вместе с Павлом Дуровым в Париже была задержана 24-летняя Юлия Вавилова», — написал Телеграм-канал Baza.Официального подтверждения этих сведений нет.
Кто такая Юлия ВавиловаВавилова называет себя криптоинвестором, криптокоучем, стримером и геймером. Она ведет странички во многих соцсетях. Девушка публикует кадры из путешествий и занятий спортом, контент ведет на английском языке. По другой информации, Юлия ведет блог о криптовалютах на арабском языке.
Как сообщал Телеграм-канал SHOT, возможная спутница Павла Дурова переехала в Дубай примерно два года назад, ранее девушка проживала в столичном районе Чертаново. Посты в соцсетях говорят о том, что она постоянно живет в Дубае и регулярно появляться в тех же местах, где находится Павел Дуров.
Мать Юлии Вавиловой — предприниматель, которая занималась продажей детской одежды. Женщина сообщила, что в последний раз дочь контактировала с ней два дня назад.
С отцом криптокоуч созванивалась в начале августа. Тогда она говорила ему, что впереди ее ждёт поездка в Париж.
Фото: соцсети Юлии Вавиловой
Связь Юлии Вавиловой с Павлом ДуровымПо предварительным данным, во Францию пара прилетела в субботу всего на один день. Там у них был запланирован ужин. Однако французские силовики арестовали предпринимателя по прибытии бизнес-джета в один из аэропортов Парижа.
Вавилова часто рассказывает в соцсетях о своей жизни, но сам Дуров в ее публикациях не появляется. Подписчики девушки заметили, что на фото часто появляется другой мужчина — телохранитель Павла.
16 августа она опубликовала снимок с сообщением о том, что прилетела в Азербайджан из Казахстана. По информации SHOT, перед этим она выкладывала фото из Киргизии и Казахстана, где Дуров проводил отпуск.
На фоне можно заметить частный самолет, похожий на Embraer Legacy 600, на котором, предположительно, перемещался Дуров. В тот же день в Баку был и Дуров, который встречался с высокопоставленными чиновниками. После этого Юлия перестала появляться в интернете.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям - терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.
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Алина Юрчак