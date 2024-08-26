Макрон прокомментировал арест Дурова

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Решение арестовать создателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим, написал в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.
«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Выносить решения [по этому делу] должны судьи», — гласит публикация политика.Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже. Ему предъявили сокрытие контента для педофилов, соучастие в мошенничестве, отмывании денег, терроризме и сбыте наркотиков.
По данным обозревателей TF1, арест бизнесмена связан с его отказом сотрудничать с силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюремного заключения.
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