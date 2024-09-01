Павел Дуров гуляет по Парижу с блогершей Юлей Вавиловой

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Основателя Telegram Павла Дурова заметили гуляющим по Парижу в компании криптокоуча Юлии Вавиловой. Именно с ней Дуров летел на частном самолета из Азербайджана, когда его задержали во время приземления в парижском аэропорту 24 августа. Пару засняли на улице папарацци издания Paris Match.
После задержания Дурова блогерша осталась в Париже. Вскоре Daily Mail сообщили, что именно благодаря постам Юлии Вавиловой с геолокацией в запрещенной соцсети французские службы вычислили передвижения Дурова.
Отметим, что ордера на арест братьев Павла и Николая Дуровых французские власти выдали в марте 2024 года. Сооснователь ТГ и ВК, Николай Дуров, во Франции числится в розыске.
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Лия Мурадьян