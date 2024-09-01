Павел Дуров гуляет по Парижу с блогершей Юлей Вавиловой

Основателя Telegram Павла Дурова заметили гуляющим по Парижу в компании криптокоуча Юлии Вавиловой. Именно с ней Дуров летел на частном самолета из Азербайджана, когда его задержали во время приземления в парижском аэропорту 24 августа. Пару засняли на улице папарацци издания Paris Match.