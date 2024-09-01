Эскорт в ОАЭ и измена с Решетовой: что Алену Шишкову связывает с Дуровым и его арестом во Франции

Ровно 20 лет назад мир потрясла страшная новость о теракте в одной из школ Беслана. В сентябре 2004 года, в день празднования Дня знаний, боевики захватили школу в Северной Осетии. Этот акт насилия и варварства потряс не только Россию, но и весь мир. О трагических событиях, жертвах и о том, кто стоял за организацией теракта расскажет редакция «Радио 1».