Эскорт в ОАЭ и измена с Решетовой: что Алену Шишкову связывает с Дуровым и его арестом во Франции

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Известная российская модель и блогер Алена Шишкова заявляет, что никогда не состояла в романтических отношениях с предпринимателем, основателем мессенджера Телеграм Павлом Дуровым, однако в Сети расходятся их совместные фото из Парижа с неоднозначной подписью Шишловой. О том, что на самом деле связывает модель и миллиардера, и какую роль в жизни блогера сыграла Анастасия Решетова расскажет редакция «Радио 1».
Что известно о связи Шишковой с Дуровым
Фото: соцсети П. Дурова
На протяжении нескольких лет в СМИ и социальных сетях высказывались предположения о возможном романе между моделью Аленой Шишковой и бизнесменом Павлом Дуровым. Однако недавно девушка опровергла слухи, заявив, что они никогда не были в отношениях. На следующий день после задержания Дурова в разговоре с РЕН ТВ Шишкова высказала мнение, что это могло быть недоразумение. По ее словам, они общались достаточно редко и о задержании Павла она не была осведомлена.
«Мы поддерживаем связь, но редко общаемся. Он не упоминал, что у него проблемы», — пояснила модель.
Шишкова также добавила, что у успешных людей могут возникать различные трудности, и, возможно, инцидент с Дуровым действительно оказался ошибкой. Ранее Шишкова заявила, что последний раз общалась с Дуровым еще до начала пандемии, и, несмотря на распространяемые слухи, между ними никогда не существовало романтической связи.
«Мы живем в разных странах, и мне не удобно летать в Париж просто для встречи с ним. Если бы у нас были отношения, я бы это сделала», — добавила она.Впервые о романтических отношениях Алены Шишковой и Павла Дурова заговорили в 2017 году. Тогда Павел, очарованный внешностью модели и её титулом «Мисс Россия», включил её в свой личный рейтинг самых красивых женщин на платформе ВКонтакте.
Позже пользователи Telegram заметили, что для демонстрации новых функций мессенджера использовались фотографии Шишковой, что ещё больше подогрело интерес к их отношениям. Однако вскоре Шишкова поделилась совместной фотографией с Павлом Дуровым из Парижа, которую подписала фразой «Все сложно».
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Разрыв с Тимати из-за Решетовой
В 2012 году Шишкова познакомилась с Тимати во время съемок его клипа. В 2014 году у них родилась дочь Алиса. Тем не менее, рэпер не сделал Шишкову своей женой и в 2015 году пара рассталась. Одной из причин разрыва стало его увлечение финалисткой «Мисс Россия — 2014» Анастасией Решетовой, с которой он позже также расстался в 2020 году. В марте Шишкова заявила, что Решетова появилась на горизонте еще во время ее отношений с Тимати, чем она была глубоко огорчена.
«С Настей мы не поддерживаем общения и никогда не были особенно близки. У нас была совместная съемка для рекламы, но, к сожалению, не удалось установить хорошие отношения. Зато с новой девушкой Валей у нас замечательный контакт, поскольку я часто у них бываю и приезжаю к Алисе. <…> Возможно, у меня оставалась какая-то обида на Настю из-за того, что она появилась в нашей жизни во время моих отношений с Тимуром», — рассказала Шишкова.
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Развод Алсу связан с Решетовой
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В 2024 году Решетова вновь стала причиной расставания. На этот раз знойная брюнетка разбила пару певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. О расставании супругов, которые прожили в браке целых 18 лет, стало известно еще в конце мая.
В разборки вмешалась психолог Вероника Степанова, которая регулярно составляет психологические портреты людей на своем YouTube-канале. Она опубликовала пост в телеграм-канале, в котором заявила, что Анастасия Решетова якобы занимается эскортом в Объединенных Арабских Эмиратах и делит постель с Яном Абрамовым.
«Как показывает практика, проституция и серьезные отношения — вещи трудно совместимые. Поэтому я на стороне Алсу», — написала психолог.
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Анастасия Хохлова