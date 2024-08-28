Павла Дурова отпустили под залог

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Основателю Telegram Павлу Дурову официально предъявили обвинение. Французские власти отправили бизнесмена под судебный надзор, а также запретили покидать страну. Дуров выйдет под залог в пять миллионов евро и будет обязан отмечаться в комиссариате два раза в неделю.
Дуров предстал перед судом в Париже днем 28 августа. Процедура предъявления обвинения длилась до вечера.
Ранее сообщалось, что МИД Франции усомнилось в законности гражданства Павла Дурова. По мнению ведомства Дуров не выполнил ряд условий для получения гражданства.
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Парижские власти усомнились в законности французского гражданства Павла Дурова
Лия Мурадьян