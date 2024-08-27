Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

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Ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко написал в своем Telegram-канале, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии.
По словам Клименко, Дуров достоин данной премии. Он отметил, что представление поддержали представители некоторых высших учебных заведений и общественных организаций из стран Азии и Африки.
Клименко подчеркнул, что пригласил Дурова на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. Уточняется, что ему будет предоставлена возможность принять участие в форуме в формате онлайн, если он продолжит находиться под арестом во Франции.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Клименко подчеркнул, что пригласил Дурова на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. Уточняется, что ему будет предоставлена возможность принять участие в форуме в формате онлайн, если он продолжит находиться под арестом во Франции.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова