Парижские власти усомнились в законности французского гражданства Павла Дурова

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У МИД Франции появились вопросы к гражданству основателя Telegram Павла Дурова. Ведомство считает, что миллиардер не выполнил все нужные условия, чтобы получить французский паспорт.
Выяснилось, что Дуров получил французский паспорт в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию страны». Процедуру запустили после встречи Дурова с президентом Макроном. Однако новоиспеченный гражданин не выполнил условия для получения гражданства, сообщает издание Le Monde.
Как сообщалось ранее, Макрон предлагал Дурову разместить главный офис Telegram в Париже еще в 2018 году. На что основатель мессенджера попросил о гражданстве. Именно эта предварительная договоренность могла стать поводом для запуска процедуры получения гражданства.
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