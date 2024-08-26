Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

Фото: соцсети Павла Дурова
Делом Павла Дурова занимаются жандармерия и управление по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.
В аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Позже французские СМИ писали, что Дурову продлили срок содержания под стражей.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.
До этого появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения СМИ.
В задержании французскими властями генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова можно без труда найти американский след. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Отныне расследованием занимаются национальное киберподразделение жандармерии и Национальное управление по борьбе с мошенничеством», — отмечается в сообщениях СМИ.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.
До этого появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения СМИ.
В задержании французскими властями генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова можно без труда найти американский след. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова