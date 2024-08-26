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Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

СМИ: Делом Дурова занимаются жандармерия и управление по борьбе с мошенничеством
26 августа 2024, 13:13
Фото: соцсети Павла Дурова

Фото: соцсети Павла Дурова

Делом Павла Дурова занимаются жандармерия и управление по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.
В аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Позже французские СМИ писали, что Дурову продлили срок содержания под стражей.

«Отныне расследованием занимаются национальное киберподразделение жандармерии и Национальное управление по борьбе с мошенничеством», — отмечается в сообщениях СМИ.



Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.

До этого появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения СМИ.

В задержании французскими властями генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова можно без труда найти американский след. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Еврокомиссии отказались комментировать задержание Дурова во Франции
26 августа 2024, 13:49

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

В Еврокомиссии не комментируют задержание в Париже сооснователя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. В организации считают произошедшее «национальным расследованием» Франции.
Об этом заявили в пресс-службе ЕК, добавив, что по всем вопросам, связанным с ситуацией, следует обращаться к французским властям. Ранее источник ТАСС в юридических кругах в Брюсселе заявил, что арест Дурова отвечает «духу и принципам» Акта о цифровых услугах ЕС. Этот документ предполагает ответственность интернет-платформы за размещённый на ней контент.

Акт о цифровых услугах ЕС был разработан под руководством еврокомиссара от Франции Тьерри Бретона, курирующего развитие внутреннего рынка, милитаризацию промышленности ЕС и контроль над цифровым пространством.

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#telegram
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Песков: ответ РФ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет
26 августа 2024, 13:49

Фото: Сайт Кремля

Враждебные действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), включая атаки в Курской области, не останутся без ответа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщили в ТАСС.
Дмитрий Песков прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что руководство России приняло решение об ответе на действия ВСУ в Курской области.

«Здесь речь не идёт об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут оставаться без соответствующего ответа. Он обязательно будет», — сказал Песков.

6 августа ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жители приграничных районов эвакуируются в безопасные места.

По информации МЧС РФ, в 197 пунктах временного размещения, которые расположены в 28 регионах страны, находятся более 11,5 тысячи человек, из них свыше 3,5 тысячи — дети.

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В Кремле опровергли информацию о встрече Дурова и Путина в Баку

Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
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#рф
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В Кремле опровергли информацию о встрече Дурова и Путина в Баку
Песков: Путин не встречался с Дуровым в Баку
26 августа 2024, 13:21

Фото: Сайт Кремля

Глава государства Владимир Путин не встречался в Баку с бизнесменом Павлом Дуровым, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», - прокомментировал Песков соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ сообщали, что Путин якобы во время поездки в Азербайджан встречался с основателем мессенджера Telegram.

Предпринимателя Павла Дурова задержали в Париже во французской авиагавани Ле Бурже, когда тот выходил из своего джета 24 августа.

Российское посольство во Франции сейчас проясняет ситуацию вокруг задержанного. Дурову вменяется соучастие в контрабанде запрещенных веществ, мошеннических действиях, отмывании средств и сокрытии контента, связанного с педофилией. В настоящее время фигурант находится под стражей.

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В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

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#павел дуров
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В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
Песков: переговоры с Киевом неактуальны
26 августа 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Переговоры с Киевом сейчас неактуальны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не вся информация о контактах является правдивой.
«Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер», — прокомментировал представитель Кремля вопрос, были ли переговоры между странами до нападения боевиков ВСУ под Курском.

Киев напал на Курскую область 6 августа утром. Отпор противнику дали бойцы ВС РФ, Росгвардия, а также пограничники. По оценке международного сообщества, Украина усиливает напряженность своими действиями.

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#переговоры
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Источник в Анкаре рассказал об обсуждении места проведения второй конференции по Украине
Источник в Анкаре: дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны
26 августа 2024, 11:10

Фото: istockphoto/naumoid

Осведомлённый дипломатический источник в Анкаре заявил, что дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны. Об этом информирует РИА Новости.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что Киев осуществляет переговоры с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией по поводу проведения второго саммита, посвященного Украине.

«Пока нет точных данных о дате и месте переговоров. Всё на стадии обсуждений», — отметил собеседник агентства.

По его словам, Турция не раз озвучивала свою позицию по переговорам на высшем уровне.

Напомним, что первая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15 — 16 июня. В Кремле отметили, что рассматривать пути разрешения украинского конфликта без участия России является абсолютно нелогичным и бесперспективным.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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#переговоры
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Названа главная черта характера Путина
Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар в отличие от его предшественников
26 августа 2024, 10:49

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин умеет держать удар в отличие от коллег и предшественников, рассказал в разговоре с ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин. Политик заметил, что давно знаком с главой государства в совместной работе.
«Его ничего не поражает и не удивляет. Я рад тому, как он умеет держать удар», — пояснил Степашин.

Он подчеркнул, что Путин ни разу не позволил себе «сорваться» с учетом нынешних тяжелых обстоятельств, а именно, нападения боевиков ВСУ под Курском, экономического давления со стороны Запада на Россию и других.

«Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был СССР, с Ельциным много работал, но, чтобы не сорваться — невозможно», — резюмировал Степашин.
Ранее сообщалось, что Путин является одним из самых упоминаемых президентов в американских СМИ.

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Эксперт раскрыл судьбу военных баз Финляндии в случае конфликта РФ и НАТО
Военный аналитик Леонков: армия Финляндии станет законной целью РФ
26 августа 2024, 10:18

Фото: istockphoto/naumoid

При прямом конфликте Североатлантического альянса и России военные базы на территории Финляндской республики станут законной целью для Москвы. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил военный аналитик Алексей Леонков на фоне данных о том, что финская сторона обговаривает размещение натовских военных на своей территории, а также планов по созданию бронетанковой бригады альянса на границе с Россией.
Леонков отметил, что, когда финны захотели стать частью НАТО, Москва стала работать над укреплением границ, отчего появился отдельный военный округ и базы, обеспечивающие противовоздушную оборону.

Эксперт считает, что финские базы станут натовскими рано или поздно, а если начнется глобальный конфликт, они же станут законной целью для армии РФ.

«Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», — прокомментировал Леонков.

Ранее сообщалось, что альянс хочет развернуть бронетанковую бригаду до пяти тысяч военных недалеко от границы с Россией в Миккели.

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Польша в очередной раз подняла в воздух самолёты на юго-востоке страны
26 августа 2024, 09:46

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Польша подняла в воздух дежурную авиацию в юго-восточной части страны. Причиной этого стали массированные ракетные удары по западным областям Украины.
Об этом сообщили представители польского оперативного военного командования в своём аккаунте в социальной сети Х. Они обратили внимание жителей на то, что в юго-восточной части страны может периодически наблюдаться повышенный уровень шума. Это связано с осуществлением полётов польской и союзной авиации в воздушном пространстве страны.

Дополнительно уточнялось, что данные меры вызваны массированными ракетными ударами по западной части Украины. Ранее Польша также неоднократно поднимала в воздух истребители якобы из-за повышенной активности российской дальней авиации.

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Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией
26 августа 2024, 09:01

Фото: соцсети Павла Дурова

Депутат немецкого парламента от правой партии «‎Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что настоящая причина задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова связана с борьбой с оппозицией. Об этом информирует РИА Новости.
Депутат отметил, что не знаком с конкретными обвинениями против Дурова, но в подобных случаях часто изыскиваются предлоги для принятия необходимых мер. По его словам, в основных немецких СМИ часто утверждается, что Telegram служит площадкой для правых экстремистов и сторонников теорий заговора. Однако Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров.

«Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», — сказал он.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.

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#россия
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