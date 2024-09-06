Медведев рассказал, что может произойти с ключами шифрования Telegram

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что основатель Telegram Павел Дуров может при определенных условиях передать ключи шифрования французским спецслужбам. Об этом информирует ТАСС.
Дмитрий Медведев рассказал, что в 2015 или 2016 году он пригласил Павла Дурова на встречу, на которой сообщил ему о потенциальной небезопасности его деятельности для государства. Он отметил, что террористы могут этим всем воспользоваться.
Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров, находясь под следствием во Франции, отклонил предложения о дипломатической помощи как от России, так и от Объединенных Арабских Эмиратов.
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«Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать. И он говорит: «Я никогда и никому это не отдам!» Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это», — рассказал Медведев.
Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров, находясь под следствием во Франции, отклонил предложения о дипломатической помощи как от России, так и от Объединенных Арабских Эмиратов.
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Дарья Осипова