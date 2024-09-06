Telegram после ареста Дурова изменил политику безопасности

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva
Мессенджер Telegram внёс изменения в политику безопасности и приступит к модерации приватных чатов. Об этом сообщил портал TechCrunch.
Отмечается, что накануне в мессенджере на странице ответов на часто задаваемые вопросы пропали сведения о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию.
В обновлённом разделе сказано, что все пользователи при помощи кнопки «Пожаловаться» могут сообщить о незаконном контенте модераторам.
Кроме того, на этой странице появился адрес электронной почты, через который можно напрямую связаться с модераторами и пожаловаться на приватный чат.
При этом, по данным портала, официального объявления об изменениях политики модерации руководство мессенджера не делало.
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В обновлённом разделе сказано, что все пользователи при помощи кнопки «Пожаловаться» могут сообщить о незаконном контенте модераторам.
Кроме того, на этой странице появился адрес электронной почты, через который можно напрямую связаться с модераторами и пожаловаться на приватный чат.
При этом, по данным портала, официального объявления об изменениях политики модерации руководство мессенджера не делало.
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Анастасия Чинкова