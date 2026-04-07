Достижения.рф

Паводковые воды начали затапливать Кузбасс

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

В Анжеро-Судженске Кемеровской области из-за активного снеготаяния и неисправности дренажной системы начала скапливаться вода в низинной части на улице Розы Люксембург. Об этом сообщили в региональном МЧС.



По данным VSE42.RU, специалисты провели откачку пожарной насосной станцией на улице Желябова. На помощь пришел и аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса с мотопомпой. Ситуация находится под контролем местных властей.

При этом в Новокузнецком округе вода затопила дороги от Осинового Плеса до поселка Загадное. Длина перелива талых вод достигает двух километров. Дома и приусадебные участки не подтоплены.

Власти уверяют, что на сегодняшний день угрозы для людей нет, пишет «Сiбдепо». Специалисты делают все необходимое, чтобы вода не добралась до жилых домов.

Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0