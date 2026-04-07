Паводковые воды начали затапливать Кузбасс
В Анжеро-Судженске Кемеровской области из-за активного снеготаяния и неисправности дренажной системы начала скапливаться вода в низинной части на улице Розы Люксембург. Об этом сообщили в региональном МЧС.
По данным VSE42.RU, специалисты провели откачку пожарной насосной станцией на улице Желябова. На помощь пришел и аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса с мотопомпой. Ситуация находится под контролем местных властей.
При этом в Новокузнецком округе вода затопила дороги от Осинового Плеса до поселка Загадное. Длина перелива талых вод достигает двух километров. Дома и приусадебные участки не подтоплены.
Власти уверяют, что на сегодняшний день угрозы для людей нет, пишет «Сiбдепо». Специалисты делают все необходимое, чтобы вода не добралась до жилых домов.
