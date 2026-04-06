Паводковая ситуация в Павлово-Посадском округе остаётся стабильной

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В реке Клязьме на территории Павлово-Посадского городского округа сохраняется высокий уровень воды. На сегодняшний день он составляет 3,2 метра. Причиной стал активный сход снега в последние дни. При этом, по оценкам специалистов, чрезвычайной ситуации не зафиксировано, а угроза масштабного подтопления населенных пунктов отсутствует, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Администрация округа совместно с МЧС, коммунальными и аварийными службами ведёт постоянный контроль за гидрологической обстановкой. Отведение и откачка талых вод проводятся в штатном режиме. В настоящее время угрозы масштабного подтопления населённых пунктов нет.

В связи с продолжающимся таянием снега и постепенным ростом уровня воды в реках жителям рекомендуется заранее принять меры предосторожности.
Тем, чьи дома находятся в потенциальной зоне подтопления, следует:

  • очистить двор от снега, прочистить водоотводные канавы и трубы;
  • собрать «тревожный чемоданчик»: документы, деньги, аптечку, тёплую одежду, резиновые сапоги, зарядные устройства, фонарик с батарейками;
  • сделать запас питьевой воды и продуктов длительного хранения минимум на три дня;
  • перенести ценные вещи, технику и мебель на верхние этажи или чердак, убрать продукты из подвалов и погребов;
  • заранее вывезти домашних животных и скот в безопасное место.
Важно помнить: не стоит подходить к краю реки и размытым берегам. Если вода появилась во дворе, ценности следует немедленно перенести выше. При угрозе жизни или имуществу звоните по номеру 112.

Ситуация находится на постоянном контроле администрации Павлово-Посадского городского округа. Жителей призывают сохранять спокойствие, быть внимательными и следить за официальными сообщениями
Дайана Хусинова

