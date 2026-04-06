Паводковая ситуация в Павлово-Посадском округе остаётся стабильной
В реке Клязьме на территории Павлово-Посадского городского округа сохраняется высокий уровень воды. На сегодняшний день он составляет 3,2 метра. Причиной стал активный сход снега в последние дни. При этом, по оценкам специалистов, чрезвычайной ситуации не зафиксировано, а угроза масштабного подтопления населенных пунктов отсутствует, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Администрация округа совместно с МЧС, коммунальными и аварийными службами ведёт постоянный контроль за гидрологической обстановкой. Отведение и откачка талых вод проводятся в штатном режиме. В настоящее время угрозы масштабного подтопления населённых пунктов нет.
В связи с продолжающимся таянием снега и постепенным ростом уровня воды в реках жителям рекомендуется заранее принять меры предосторожности.
Тем, чьи дома находятся в потенциальной зоне подтопления, следует:
- очистить двор от снега, прочистить водоотводные канавы и трубы;
- собрать «тревожный чемоданчик»: документы, деньги, аптечку, тёплую одежду, резиновые сапоги, зарядные устройства, фонарик с батарейками;
- сделать запас питьевой воды и продуктов длительного хранения минимум на три дня;
- перенести ценные вещи, технику и мебель на верхние этажи или чердак, убрать продукты из подвалов и погребов;
- заранее вывезти домашних животных и скот в безопасное место.
Ситуация находится на постоянном контроле администрации Павлово-Посадского городского округа. Жителей призывают сохранять спокойствие, быть внимательными и следить за официальными сообщениями