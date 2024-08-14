Тайна «спасов»: как Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы на самом деле влияют на нашу жизнь

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В ближайшие недели Церковь отмечает три значимых праздника, известные в народе как «спасы». Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе, рассказал о значении этих праздников и их связи с освящением урожая.
С 14 по 27 августа в Русской православной церкви проходит Успенский пост в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. В это время верующие будут отмечать три «спаса», передает РИА Новости.
Медовый Спас — 14 августа. Этот праздник посвящен Изнесению честных древ животворящего креста Господня. Исторически он был связан с эпидемиями, когда крест выносили по улицам Константинополя, чтобы предотвратить болезни. Яблочный Спас — 19 августа. Этот праздник посвящен Преображению Господню, событию, описанному в Евангелии, когда Иисус Христос явился в своем божественном облике перед своими учениками. Ореховый Спас — 29 августа, после праздника Успения Богородицы. Этот день отмечается как праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.
Отец Максим пояснил, что хотя изначально эти праздники не были связаны с сельским хозяйством, они постепенно стали ассоциироваться с освящением урожая. По народной традиции, в храмах освещают первые плоды урожая, такие как мед и яблоки, в благодарность Богу. В прошлом эти продукты приносили в храм, а затем раздавали бедным или использовали для содержания духовенства. В современной традиции продукты освящаются для личного использования верующих.
Священник также отметил, что исторически большие церковные праздники часто дополнялись народными традициями, отражающими благодарность за урожай.
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Медовый Спас — 14 августа. Этот праздник посвящен Изнесению честных древ животворящего креста Господня. Исторически он был связан с эпидемиями, когда крест выносили по улицам Константинополя, чтобы предотвратить болезни. Яблочный Спас — 19 августа. Этот праздник посвящен Преображению Господню, событию, описанному в Евангелии, когда Иисус Христос явился в своем божественном облике перед своими учениками. Ореховый Спас — 29 августа, после праздника Успения Богородицы. Этот день отмечается как праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.
Отец Максим пояснил, что хотя изначально эти праздники не были связаны с сельским хозяйством, они постепенно стали ассоциироваться с освящением урожая. По народной традиции, в храмах освещают первые плоды урожая, такие как мед и яблоки, в благодарность Богу. В прошлом эти продукты приносили в храм, а затем раздавали бедным или использовали для содержания духовенства. В современной традиции продукты освящаются для личного использования верующих.
Священник также отметил, что исторически большие церковные праздники часто дополнялись народными традициями, отражающими благодарность за урожай.
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Елена Перлова