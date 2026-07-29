Внук знаменитого генерала Шарля де Голля заявил о планах жить в России постоянно

29 июля 2026, 05:00

РИА Новости: Внук Шарля де Голля Пьер собирается жить в России постоянно

Пьер де Голль (Фото: РИА Новости/Алексей Смагин)

Внук бывшего президента Франции и знаменитого генерала Шарля де Голля, финансист Пьер де Голль планирует переехать в Россию на постоянное место жительства вместе с женой. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.