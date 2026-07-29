Внук знаменитого генерала Шарля де Голля заявил о планах жить в России постоянно
Внук бывшего президента Франции и знаменитого генерала Шарля де Голля, финансист Пьер де Голль планирует переехать в Россию на постоянное место жительства вместе с женой. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Сейчас пара уже часто приезжает в страну, в дальнейшем супруги намерены остаться здесь насовсем. По словам потомка французского президента, его поражают отзывчивость и готовность русских прийти на помощь, а также высокий уровень сервиса и культура обслуживания клиентов.
В отличие от России, во Франции и на Западе социальное законодательство носит дискриминационный характер, считает де Голль. Оно мешает людям развивать бизнес, процветать и даже просто получать прибыль от собственных ресторанов.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Франции сделали решающий шаг к легализации эвтаназии. Национальное собрание одобрило законопроект о праве на «помощь в уходе из жизни», но лишь при чётко прописанных и жёстких условиях. Подробнее читайте в нашем материале.
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