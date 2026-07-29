В Рязани после налета БПЛА загорелось предприятие, шесть человек пострадали
В Рязани во время отражения массовой атаки беспилотников загорелось промышленное предприятие. Шесть человек госпитализировали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.
Силы ПВО вели работу по перехвату целей в ночь с 28 на 29 июля. В 05:30 по московскому времени Малков подтвердил факт возгорания на одном из заводов, на месте уже работали оперативные службы.
К 06:17 (мск) воздушную тревогу отменили. Губернатор уточнил, что обломки украинских дронов упали на промышленные территории, вызвав пожар. В результате налета БПЛА ВСУ госпитализировали шесть человек – их жизни вне опасности, врачи оказывают пострадавшим помощь.
Малков напомнил о запрете публиковать в соцсетях фото и видео последствий украинских атак. Он также призвал очевидцев не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения, а сразу звонить по номеру 112.
Читайте также: