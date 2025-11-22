Печень не выдержала: врачи предупредили об опасном эффекте матчи
Жительница Москвы столкнулась с неожиданной и тревожной проблемой — её кожа приобрела желтоватый оттенок после регулярного употребления чая матча. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Девушка выпивала до пяти чашек напитка ежедневно, пока врачи не установили причину изменений во внешности.
Медики пояснили, что чрезмерное увлечение матчей, особенно сомнительного качества, серьёзно нагружает печень и может привести к интоксикации организма и развитию симптомов желтухи.
Дело в том, что напиток содержит высокую концентрацию катехинов — антиоксидантов, которые полезны лишь в умеренных количествах. Их избыток способен негативно повлиять на работу печени и раздражать слизистую желудка.
Кроме того, в матче присутствуют танины и полифенолы — вещества, которые практически вдвое снижают усвоение железа организмом. При длительном употреблении это может способствовать развитию железодефицитной анемии.
Особенно уязвимы к таким последствиям люди с низким гемоглобином и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
