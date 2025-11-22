Печень не выдержала: врачи предупредили об опасном эффекте матчи

22 ноября 2025, 15:01

У москвички пожелтела кожа из-за избытка «полезного» чая матча

Фото: Istock / kazoka30

Жительница Москвы столкнулась с неожиданной и тревожной проблемой — её кожа приобрела желтоватый оттенок после регулярного употребления чая матча. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.