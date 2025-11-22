В российском городе девочки зверски избили одноклассницу в школьном туалете
В Краснодарском крае произошёл инцидент с избиением подростка. Подробности сообщает Kub Mash.
Две ученицы школы №7 в Хадыженске напали на свою сверстницу в школьном туалете. Сообщается, что одна из нападавших удерживала руки потерпевшей, а другая в это время наносила ей удары по лицу.
Установлено, что эти школьницы регулярно запугивали других учащихся. После публикации видео с избиением в сеть одна из участниц инцидента узнала себя на записи и стала упоминать об этом в комментариях. Помимо этого, агрессоры начали угрожать пользователям, которые высказали осуждение их действиям.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Хулиганство» в отношении школьниц и «Халатность» в отношении сотрудников учебного заведения.
