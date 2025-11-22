Россиянин устроил газовую атаку в бизнес-центре из-за долга по зарплате
В Петербурге сотрудник бизнес-центра применил газовый баллончик и бросил дымовую шашку в офисе из-за невыплаченной зарплаты. Об этом информирует ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошёл 21 ноября на проспекте Юрия Гагарина. Мужчина вошёл в здание и начал распылять газ. После этого он бросил дымовую шашку в помещении офиса. Полиция задержала 28-летнего мужчину.
В тот же день трое менеджеров компании обратились в больницу. Медики зафиксировали у них токсическое действие слезоточивого газа. Пострадавшие направили заявление в полицию. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее в Калининграде возбудили уголовное дело за кражу 17 дверных ручек из подъездов.
Читайте также: