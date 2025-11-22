Россиянин устроил газовую атаку в бизнес-центре из-за долга по зарплате

22 ноября 2025, 14:04

В Петербурге полиция задержала мужчину после ЧП с газом в офисе, трое пострадали

Фото: Istock/mari_art

В Петербурге сотрудник бизнес-центра применил газовый баллончик и бросил дымовую шашку в офисе из-за невыплаченной зарплаты. Об этом информирует ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.