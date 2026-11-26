Педагог Ахмадуллин посоветовал узнать мечту ребенка перед выбором подарка
Педагог-психолог и сооснователь образовательного проекта «Умношкола» Шамиль Ахмадуллин посоветовал родителям выбирать новогодние подарки с учетом желаний детей. По его мнению, представления взрослых о пользе сюрприза не должны становиться главным ориентиром. Об этом сообщает RT.
Специалист призвал не дарить на праздник необходимые в повседневной жизни вещи, например зимнюю обувь, пижаму или школьный рюкзак. Он сравнил такой презент с оплаченной квитанцией за коммунальные услуги, которую взрослый получил бы на день рождения.
Чтобы выяснить желания сына или дочери, педагог предложил попросить их написать письмо Деду Морозу. Малыши могут нарисовать свои мечты, а с детьми постарше стоит доверительно поговорить. При этом эксперт рекомендует составить список из нескольких вариантов. Так родители смогут выбрать подходящий по цене подарок и сохранить интригу до праздника.
Ахмадуллин предостерег от покупки игрушек на вырост. Например, пятилетний ребенок вряд ли справится со слишком сложным конструктором и может расстроиться. Лучше подобрать занятие по возрасту: оно должно увлечь ребенка сейчас и помочь ему освоить новые навыки.
По словам психолога, конструкторы дают простор для экспериментов, настольные игры помогают учиться стратегии и принятию решений, а наборы для опытов пробуждают любознательность. При этом взрослым не стоит превращать игру в обязательный урок. Важно позволить детям самостоятельно исследовать, ошибаться и находить решения.
Отдельное внимание Ахмадуллин предложил уделить подаркам для совместного досуга. Настольные игры и творческие наборы помогут родителям провести время с детьми и вместе решать интересные задачи. При выборе книги эксперт рекомендует ориентироваться на увлечения ребенка: например, истории о космосе, динозаврах или любимых героях.
Читайте также: