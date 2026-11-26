26 ноября 2026, 07:21

Фото: iStock/DragonImages

Педагог-психолог и сооснователь образовательного проекта «Умношкола» Шамиль Ахмадуллин посоветовал родителям выбирать новогодние подарки с учетом желаний детей. По его мнению, представления взрослых о пользе сюрприза не должны становиться главным ориентиром. Об этом сообщает RT.