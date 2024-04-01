Педагог Евсеева раскрыла правильную реакцию родителей на «двойку» ребёнка

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Руководитель отдела программ развития подростков образовательного центра Наталья Евсеева заявила, что при получении ребёнком неудовлетворительной оценки в школе родителям необходимо, прежде всего, оказать поддержку.
«Для ребёнка важно получить от семьи прежде всего поддержку, а не назидание и наставление. Задача родителя — помочь ребёнку справиться с неприятными эмоциями и пережить их. Главное — это объяснить ребёнку, что двойка — не приговор, оценка не характеризует его как личность. Она просто показывает, что в его знаниях есть пробелы», — пояснила в беседе с Газета.ру Евсеева.
По её словам, после того, как ребёнок успокоился, с ним можно начать конструктивную беседу, в процессе узнать его личное мнение по этому поводу и обсудить планы по исправлению ситуацию.
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