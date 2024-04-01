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Педагог Евсеева раскрыла правильную реакцию родителей на «двойку» ребёнка

Педагог Евсеева рекомендовала поддержать ребёнка
01 апреля 2024, 18:49
Фото: iStock/dikushin

Фото: iStock/dikushin

Руководитель отдела программ развития подростков образовательного центра Наталья Евсеева заявила, что при получении ребёнком неудовлетворительной оценки в школе родителям необходимо, прежде всего, оказать поддержку.
«Для ребёнка важно получить от семьи прежде всего поддержку, а не назидание и наставление. Задача родителя — помочь ребёнку справиться с неприятными эмоциями и пережить их. Главное — это объяснить ребёнку, что двойка — не приговор, оценка не характеризует его как личность. Она просто показывает, что в его знаниях есть пробелы», — пояснила в беседе с Газета.ру Евсеева.

По её словам, после того, как ребёнок успокоился, с ним можно начать конструктивную беседу, в процессе узнать его личное мнение по этому поводу и обсудить планы по исправлению ситуацию.


Ранее педагог, контент-продюсер Александра Калинина заявляла, что письмо от руки полезно, поскольку развивает мелкую моторику и помогает лучше фокусировать внимание на предмете.

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#родители
#школьник
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В Московской области начался месяц чистоты и благоустройства
01 апреля 2024, 18:53

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Во всех городских округах Подмосковья с наступлением апреля стартовала весенняя уборка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Ранее уборочную технику переоборудовали перед летним сезоном, а её зимние виды отправили на хранение до первого снега. Коммунальщики приступили к генеральной уборке общественных пространств и внутридомовых территорий. Выполняется ямочный ремонт тротуаров, обследуются, ремонтируются и красятся детские площадки, скамейки и урны. Помимо этого, начались опиловка деревьев и спил сухостоя», – говорится в сообщении.
В ГУСТ жителям напомнили об ответственности за испорченные элементы - за это придётся заплатить штраф. Оперативно выявить нарушителей помогают камеры системы «Безопасный регион».

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#московская область
#подмосковье
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Депутат Колунов рассказал о последствиях запрета «наливаек»
01 апреля 2024, 18:38

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

С 1 апреля 2024 года в России вступил в силу ряд новых знакомых. В частности, в российских регионах начал действовать запрет на работу так называемых «наливаек». Также была введена уголовная ответственность за производство и оборот табака без лицензии.
Подробнее о некоторых нюансах этих законов в беседе с «Радио 1» рассказал депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов.

Напомним, теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в точках общепита, которые располагаются в многоквартирных домах и на придомовых территориях, а также ограничивать время работы этих заведений. При этом, остаётся непонятным, как именно будет регулироваться соблюдение этого закона на уровне отдельно взятых регионов.

«Конечно, мы будем контролировать работу регионов в этом направлении, механизмы для этого есть. Напомню, что «Единая Россия» – партия большинства, мы представляем большинство практически во всех регионах. Соответственно региональные парламенты будут поддерживать закон «Единой России» о запрете «наливаек». Партия будет этого добиваться», — заявил Колунов.

По его словам, за работой закона сейчас будут пристально наблюдать. Если предприниматели смогут найти в нём те или иные лазейки, при помощи которых «наливайки» смогут продолжить свою работу, в законодательство внесут необходимые правки.

Также с 1 апреля в России вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Теперь за преступление будет грозить штраф (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Потребители могли задаться вопросом о подорожании товаров в связи с ужесточением процесса производства.

«Что касается табачной продукции. Мы говорим о том, что производство табачной продукции без лицензии и оборот такой продукции будет наказываться. На цену это вряд ли повлияет. Я все же верю, что производители у нас законопослушные. Вырос бы акциз – да, цена бы выросла, а тут – нет», — объяснил Колунов.

В завершении он подчеркнул, что от роста цен на табак с российским обществом точно не случится ничего плохого. «Возможно, будущее поколение будет более здоровым», — подметил депутат.

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#сергей колунов
#закон
#госдума
#алкоголь
#табак
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Исследование: Число самозанятых среди клиентов МФО достигло рекорда
01 апреля 2024, 18:24

Фото: iStock/mapo

Исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir показало, что за последние три года число самозанятых среди клиентов микрофинансовых организаций достигло 14%, что стало рекордном.
Специалисты полагают, что это связано с тем, что самих самозанятых стало больше.

«По данным ФНС, к концу 2023 года в России насчитывалось 9 млн таких людей, а их совокупный заработок превысил 2,9 трлн руб. Это экономически активные граждане, которым к тому же часто требуются деньги на развитие своего дела или покрытие кассового разрыва в период между заказами», — приводит Газета.ру комментарии аналитиков.

Ранее подмосковный Фонд микрофинансирования расширил программу лояльности для самозанятых. Теперь в регионе самозанятые могут получить снижение ставки на 0,5% на 12 месяцев по бонусной программе.

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#деньги
#фнс
#самозанятые
#кредит
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Хинштейн: в Самаре развернулся ЛГБТ*-скандал из-за гей-свадьбы местного чиновника
Хинштейн поручил разобраться со случаями ЛГБТ*-пропаганды в Самаре
01 апреля 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В Самаре обнародовали фотографии гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
В городе разразился скандал, когда в соцсетях Леонтовича были обнаружены эти фотографии. Молодой человек, являясь пропагандистом однополой любви, выступал перед школьниками, читал лекции по воспитанию советникам директоров школ и пользовался поддержкой местных властей.

После огласки Леонтович удалил эти посты, а региональные власти пообещали разобраться с этой ситуацией.

При этом, по словам Хинштейна, это не единичный случай в регионе. Накануне политик получил сообщение от родителей учеников самарской школы №132. Они убеждены, что советник директора по воспитанию, учитель русского языка и литературы Дмитрий Гудков также занимается пропагандой ЛГБТ*.

Подозрения возникли после того, как были обнаружены многочисленные группы в социальных сетях подобной направленности, на которые был подписан преподаватель.

Хинштейн направил обращения в региональную прокуратуру, лично губернатору и мэру с требованием разобраться в этой ситуации и защитить детей о пропаганды нетрадиционных ценностей.

Также политик проинформировал о происходящем в регионе министра просвещения России Сергея Кравцова и руководство Росмолодёжи.

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*запрещённая в России экстремистская организация
#лгбт
#самарская область
#скандал
#госдума
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Для долголетов из Мытищ организовали экскурсию в Одинцовский округ
01 апреля 2024, 18:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Экскурсию в село Успенское Одинцовского городского округа организовали для членов клуба «Активное долголетие» из Мытищ, в программу вошло посещение Культурно-досугового центра имени Иосифа Кобзона и отреставрированного храма Успения Богородицы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В Культурно-досуговом центре внимание экскурсантов привлекла экспозиция, посвящённая творческой деятельности народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Гостям также был продемонстрирован документальный фильм об артисте, кроме того, в программу вошёл небольшой концерт эстрадных песен», — говорится в сообщении.
Экскурсанты также посетили храм, в честь которого село Успенское получило своё название.

Ранее сообщалось, что участники подмосковной программы «Активное долголетие» с момента её запуска посетили более 800 экскурсий, участникам этих поездок стали более 12,5 тыс. человек.

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#мытищи
#активное долголетие
#экскурсия
#одинцовский городской округ
#минсоцразвития мо
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Над Подмосковьем в ближайшие часы прогремит гроза
01 апреля 2024, 18:12

Фото: Istockphoto / kozorog

В Московской области в ближайшие часы ожидается гроза. Об этом предупредили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«По прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 апреля в ближайшие один – два часа в Московской области местами ожидаются дождь, гроза и ветер до 15 м/с. Прогноз сохранится и для первой половины ночи на 2 апреля», – заявили в ведомстве ТАСС.
Спасатели посоветовали жителям по возможности оставаться дома, а тем, кто оказался на улице, – обходить рекламные щиты и слабо закреплённые конструкции.

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#погода
#гроза
#мчс
#метеоролог
#синоптики
#московская область
#подмосковье
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Заболевания диких животных африканской чумой свиней в Подмосковье не выявили
01 апреля 2024, 18:02

Фото: Istockphoto / Byrdyak

В Подмосковье на африканскую чуму свиней с января проверили около 400 кабанов. Случаев заболеваний диких животных в Московской области не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«За три месяца текущего года на африканскую чуму свиней исследованы 383 пробы диких кабанов, добытых во время любительской и спортивной охоты. Случаев чумы свиней не зарегистрировано. А в ходе мониторинга диких птиц возле птицеводческих предприятий и комбикормовых заводов обнаружили 19 павших особей голубей, соек и воробьёв. Биоматериал направили на экспертизу. Птичьего гриппа не выявили», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
В министерстве добавили, что работу ведут инспекторы Госохотнадзора, сотрудники охотхозяйств и ветеринары.

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#заболевания
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«Ерунда и хайп»: Картаполов – о принуждении призывников подписывать контракт с МО РФ
Картаполов опроверг данные о принуждении призывников подписывать контракт с МО
01 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/scaliger

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «ерундой и хайпом» разговоры о том, что призывников якобы массово заставляют подписывать контракт с Минобороны России. Об этом сообщает RTVI.
Он подчеркнул, что зачисление на службу по контракту производится организовано, прозрачно и добровольно. Каждый прибывающий в военкомат имеет право решить, намерен ли он подписывать контракт с Минобороны или нет.

Картаполов сообщил, что призывника отправляют в воинскую часть, где он проходит подготовительных курс. После принесения присяги он вправе выбрать, оставаться ему на службе по контракту или вернуться к обычной жизни.

Политик подчеркнул, что недостоверную информацию распространяют «недрузья», которые пытаются словить хайп на этой теме.

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#военкомат
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За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили более 40 человек
01 апреля 2024, 17:39

Фото: iStock/Rawpixel

Более 40 человек были переселены из аварийных домов в четырёх городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
Более 40 человек были переселены из аварийных домов в четырёх городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Расселение было проведено в Луховицах, Сергиево-Посадском, Одинцовском и Пушкинском округах. Из 11 аварийных помещений расселили 44 человека», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что общая площадь расселённого ветхого жилья составила более 300 квадратных метров. Жильцы переехали в новые квартиры или получили сертификаты на покупку жилья.

Напомним, сертификаты на покупку жилья могут получить люди, проживающие в домах, признанных аварийными до 2017 года. Сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Приобрести жильё с помощью сертификата можно в любом районе Московской области как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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