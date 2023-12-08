Педагог Ямбург: Школам нужно усиление психолого-медико-педагогической службы

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Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург заявил, что современные школы нуждаются в усилении психолого-медико-педагогической службы для здоровья и безопасности учащихся.
«Что касается охраны – например, департамент Москвы выделяет большие деньги и оплачивает ЧОПы для школ с квалифицированными сотрудниками. В большинстве регионов охрана оплачивается из средств родителей. Другой вопрос, более глубокий – стреляет не ружьё, стреляет голова. Здоровых детей у нас, по данным Союза педиатров, 12,4%. На первом месте среди детских проблем со здоровьем – психоневрология», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Ямбург.
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