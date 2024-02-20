Педагог Калинина заявила о пользе письма от руки

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Педагог, контент-продюсер Александра Калинина заявил, что письмо от руки полезно, поскольку развивает мелкую моторику и помогает лучше фокусировать внимание на предмете.
«Делая заметки от руки, дети вовлекают в работу различные структуры мозга, что позволяет активно развивать моторику и память, управлять вниманием и фокусироваться на правильности выполнения задания. Это влияет и на дисциплину ― ученики, способные долго концентрироваться на одной задаче, не мешают другим», — пояснила в беседе с Газета.ру Калинина.
Она подчеркнула, что письмо способно позитивно сказываться на когнитивных навыках, улучшать память и способствовать развитию творческого начала.
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