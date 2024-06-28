Педагог из Орехово-Зуево стала призером региональной олимпиады

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Педагог математики из Орехово-Зуево стала призером региональной олимпиады среди учителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Московской области завершилась третья олимпиада для учителей математики, организованная образовательным центром «Взлёт». Всего в олимпиаде участвовали 168 учителей.
Стоит отметить, что в рамках конкурса педагоги демонстрировали свои знания не только в математике, но и в методах преподавания.
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«В олимпиаде приняла участие Наталья Романычева – выпускница физико-математического факультета Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета и учитель математики школы № 16. Она заняла призовое место в конкурсе.В следующем учебном году Наталья Романычева присоединится к проекту «Математические классы Подмосковья». Она будет работать с учениками 7 класса. Этот проект направлен на повышение качества математического образования школьников», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в рамках конкурса педагоги демонстрировали свои знания не только в математике, но и в методах преподавания.
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Мира Полтева