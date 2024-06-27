Студентка из Коломны стала лауреатом конкурса «ЗНАНИЕ. ИННОВАЦИИ. ПРИОРИТЕТЫ»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Коломенская студентка стала лауреатом международного конкурса научных работ «ЗНАНИЕ. ИННОВАЦИИ. ПРИОРИТЕТЫ». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В числе победителей конкурса — студентка второго курса факультета истории, управления и сервиса Коломенского ГСГУ Светлана Ратникова.
Стоит отметить, что в этом году студентка впервые стала вожатой в образовательном центре «Взлет», а также участником экспедиции.
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«Девушка получила диплом 3 степени за работу «Виртуальная экскурсия в музей метрополитен: возможности изучения искусства древних цивилизаций» показала оригинальный подход к изучению культурного наследия. Этот проект помогает глубже погрузиться в историю и культуру древних цивилизаций, используя инновационные виртуальные инструменты», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в этом году студентка впервые стала вожатой в образовательном центре «Взлет», а также участником экспедиции.
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Мира Полтева