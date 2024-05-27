Педагог из Пушкино стала призером конкурса «Учитель-дефектолог России — 2024»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Учитель-дефектолог из Пушкино стала призером регионального этапа VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В региональном этапе принимали участие 63 специалиста со всей Московской области.
Стоит отметить, что Татьяна работает учителем-дефектологом в МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр №1».
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«Городской округ Пушкинский представляла Татьяна Александровна Мотявина. Татьяна Александровна достойно прошла все испытания и заняла третье место в номинации «Дефектолог года. Поздравляем Татьяну Александровну!», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что Татьяна работает учителем-дефектологом в МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр №1».
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Мира Полтева