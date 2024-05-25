Спортсмены из Пушкино стали серебряными призерами на соревнованиях по метанию ножа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино
Спортсмены из округа Пушкинский - одни из лучших в области по метанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 7 городских округов.
Также среди девушек 14-15 лет серебряная награда у Дарьи Саниной. Сильнейшей в соревнованиях девушек 16-17 лет стала Александра Колесникова. На дистанции 5 метров среди юношей 14-15 лет «бронза» у Вадима Потапова, а в женском зачете Дарья Санина также заняла третье место.
Соревнования проводились в городском округе Одинцово.
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«В общем медальном зачёте спортсмены из Пушкинского завоевали серебряную медаль.На дистанции 5 метров, а второй строчке расположилась Варвара Тимофеева и и замкнула призовую тройку Анна Резниченко. На дистанции 7 метров среди мужчин бронзовая награда у Андрея Камышева. В этой же дисциплине среди женщин серебряным призером стала Анна Резниченко. Серебряная медаль в активе Андрея Камышева на дистанции 9 метров», — поделились в пресс-службе.
Также среди девушек 14-15 лет серебряная награда у Дарьи Саниной. Сильнейшей в соревнованиях девушек 16-17 лет стала Александра Колесникова. На дистанции 5 метров среди юношей 14-15 лет «бронза» у Вадима Потапова, а в женском зачете Дарья Санина также заняла третье место.
Соревнования проводились в городском округе Одинцово.
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Мира Полтева