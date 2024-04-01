Педагог Леонтович заявил о необходимости сокращения числа контрольных в школах

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Кандидат психологических наук, председатель межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» Александр Леонтович высказал мнение о том, что сокращение числа контрольных работ в школах окажет позитивное влияние на учеников.
«Это отрывает учащихся от прохождения материала по предметам в рамках сетки расписания. Вместо того, чтобы проходить новый материал, детям дают задания по выполнению контрольных. Учителю приходится задавать не пройдённый на уроке материал в качестве домашнего задания, и это не даёт выстроить учебный процесс в логике того материала, который надо освоить», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Леонтович.
Кроме этого, эксперт считает необходимым облегчить и домашние задания школьникам, дать детям возможность потратить время вместо выполнения заданного на дом на познавательные интересные мероприятия, такие, как экскурсии, выставки, театры и т. д.
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