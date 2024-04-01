Педагог Леонтович заявил о необходимости сокращения числа контрольных в школах

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что знает о готовящемся на нее покушении. Об этом она рассказала журналистке Надане Фридрихсон, которая опубликовала запись в своем телеграм-канале.