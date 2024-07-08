Педагог Лукьянова напомнила об основных правилах безопасности на воде для детей

Фото: iStock/Goami
Профессор кафедры специальной педагогики и комплексной психолого-педагогической реабилитации Государственного университета просвещения Инна Лукьянова заявила, что детям ни в коем случае нельзя заплывать за буйки и быть в зоне движения моторных лодок.
«Не играть в игры, где участники прячутся под водой, или их «топят», хватают за ноги, или сталкивают с надувных матрасов, — это опасно, так как ребенок может захлебнуться. В крайнем случае такие игры возможны в присутствии взрослых. Не заплывать в зону движения моторных лодок и скутеров. Не кричать и не звать на помощь ради шутки», — разъяснила в беседе с NEWS.ru Лукьянова.
Она отметила, что от соблюдения этих правил может зависеть жизнь ребёнка на отдыхе.
Ранее россиян предупредили, что несоблюдение правил безопасности на воде может привести к опасным для жизни и здоровья ситуациям.
Читайте также:
В Подмосковье стартовала акция «Трезвый водитель»
Россиян предупредили о смертельной опасности диких пляжей
Эксперт по безопасности Гринин перечислил правила помощи при солнечном ударе
Мелисса Тимофеева